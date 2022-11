Avram Glazer konfrontiert mit Verkauf von Man Utd und Ronaldo | Videos | Fernsehsendung ansehen

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer





In einer exklusiven Sendung von Sky News sprach Avram Grant, Miteigentümer von Manchester United, in der Nähe seines Hauses in West Palm Beach, Florida, und sagte, sie würden „strategische Alternativen“ für den Club finden, und reagierte auch auf die Kritik von Cristiano Ronaldo.