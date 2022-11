Autumn Nations Series: Der Engländer Jamie George ist bereit für den Rudelkampf in Südafrika | ‚Wir sind vom letzten Wochenende verletzt‘ | Rugby-Union-Nachrichten

Die englische Nutte Jamie George ist entschlossen, dass die Stürmer beim 25:25-Unentschieden gegen Neuseeland einige Fehler korrigieren, wenn Südafrika am Samstag im letzten Spiel des Herbstes Twickenham besucht





Jamie George kann es kaum erwarten, sich bei Englands letztem Test im Herbst gegen Südafrikas Rudel durchzusetzen

Jamie George freut sich über die Aussicht, es am Samstag in Englands letztem Test der diesjährigen Autumn Nations Series mit Südafrikas formidablem Rudel aufzunehmen.

Die Nutte der Sarazenen bereitet sich zum ersten Mal seit Englands Endniederlage bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2019 auf die Springboks vor, nachdem sie in keinem der letztjährigen Tests gegen Südafrika für die britischen und irischen Lions teilgenommen und das letztjährige Duell in Twickenham verletzungsbedingt verpasst hatte .

George war ein Ersatz, als England am vergangenen Wochenende gegen Neuseeland ein 25: 25-Unentschieden erkämpfte, und das Gedränge ist ein Bereich, den die Gastgeber nach diesem Spiel verbessern wollen, da sie gegen den Weltmeister weniger als ein Zeichen setzen wollen Jahr aus der nächsten Weltmeisterschaft.

„Aus Sicht der Tight-Five ist es so aufregend, weil wir am Wochenende nicht gut genug waren, was die Figuren angeht, und das ist etwas, das wir diese Woche auf jeden Fall hervorheben werden“, sagte George Sky Sportnachrichten.

„Wir haben vom letzten Wochenende Schmerzen und wenn du so verletzt bist, willst du eine große Leistung und dich mit den Besten messen.

„Südafrika ist das sicherlich; wir hatten in den letzten Jahren und den letzten, wie vielen Jahren, eine große Geschichte gegen sie. Es sind aufregende Zeiten.“

Beim Aufeinandertreffen mit den All Blacks lag England 11 Minuten vor Schluss mit 25:6 im Rückstand, bevor Beauden Barretts gelbe Karte die Gäste auf 14 Mann reduzierte Beute.

Uns tut das letzte Wochenende weh, und wenn es dir so weh tut, willst du eine große Leistung und dich mit den Besten messen. Südafrika sind das sicherlich. Jamie George

Die Art des Defizits, nachdem Barrett in die Sündenfalle geschickt wurde, bedeutete, dass England keine andere Wahl hatte, als es im Angriff zu versuchen, und George glaubt, dass die Art und Weise, wie sie es taten, ihnen einige wertvolle Lektionen beigebracht hat, die sie für das Spiel gegen Südafrika mitnehmen können.

„Wir nehmen ein riesiges Maß an Selbstvertrauen“, sagte George. „Es hat uns das Selbstvertrauen und den Glauben gegeben, dass wir auch auf eine bestimmte Art und Weise spielen können.

„Fast die Anzeigetafel diktierte uns, dass wir versuchen mussten, einige Dinge auszuprobieren, und beim Ausprobieren der Dinge, die wir darüber gelernt haben, wie wir angreifen können, was wir tun können und warum es so funktioniert, wie es funktioniert, und das wird sicherlich der Fall sein Fokus für uns diese Woche.

„Wir müssen immer spielen, was vor uns liegt, also gibt es ein paar Dinge in Bezug auf die Art und Weise, wie Teams verteidigen, wie Schiedsrichter das Spiel interpretieren, aber gleichzeitig wollen wir immer die Möglichkeit haben, zu gehen.

Englands Spieler feiern beim Comeback gegen Neuseeland einen der Versuche von Will Stuart

„Wir haben großartige Spieler, die sehr ballsicher sind und besondere Dinge leisten. Ich glaube, das hat man in den letzten 20 Minuten gegen Neuseeland gesehen.“

Unter diesen Spielern ist Marcus Smith, der eine entscheidende Rolle bei der Aufholjagd am vergangenen Samstag spielte, aber von einigen Seiten für seine Entscheidung kritisiert wurde, den Ball im letzten Spiel des Spiels ins Seitenaus zu treten, was bedeutete, dass England sich mit einem Unentschieden zufrieden geben musste.

George war jedoch voll des Lobes für Fly-Half Smith und seine Leistung und möchte seinen Teil dazu beitragen, den Druck zu verringern, dem der 23-Jährige sich aussetzt.

„Wie gut hat er in den letzten 20 Minuten ausgesehen?“ sagte Georg. „Ich freue mich so für ihn, weil ich weiß, dass er von seiner Spielweise frustriert war, aber er ist ein junges Kind mit großem Potenzial.

Marcus Smith wurde von Jamie George für seine Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Neuseeland gelobt

„Aber er hat so hohe Ansprüche an sich selbst, dass man ihn fast beruhigen und sagen muss, dass er nicht viele Linebreaks in einem Spiel machen muss, um ein gutes Spiel zu haben.

„Er setzt sich selbst sehr unter Druck, aber gleichzeitig liegt es an uns, ihn zu bewaffnen und zu sagen, dass er seit langem ein wichtiges Rädchen in dieser Mannschaft ist.“