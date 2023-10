Butzbach (dpa). Am Freitag fing ein Autozug während der Fahrt Feuer. Wegen des Vorfalls sei die wichtige hessische Nord-Süd-Verbindung Frankfurt/Main-Kassel nun gesperrt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Den Angaben zufolge bemerkten Menschen an der Bahnstrecke den Brand am fahrenden Güterzug und meldeten ihn. Dem Lokführer sei daraufhin mitgeteilt worden, dass er daraufhin am Bahnhof in Butzbach in der Wetterau angehalten habe, sagte der Polizeisprecher.

Das Feuer konnte gelöscht werden und es gab keine Verletzten. Acht Waggons und die Bahn sind kaputt, ebenso die Oberleitungen und die Lärmschutzwand. Das Ausmaß des Schadens und die Brandursache sind noch unklar. Auf der stillgelegten Bahnstrecke besteht ein Schienenersatzverkehr. Wie lange die Schließung dauern wird, ist noch unklar.

Wegen der starken Rauchentwicklung forderte die Feuerwehr die Anwohner am Nachmittag auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

