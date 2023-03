Alle drie de locaties van Scott’s U-Save Tires & Auto Repair hielden een vakantiewedstrijd voor non-profitorganisaties waarop iedereen een winnaar was.

Klanten werden aangemoedigd om te stemmen op een van de drie goede doelen per locatie om kans te maken op de eerste, tweede of derde plaats in een reeks mogelijke donaties.

De Parent Teacher Organization van New Lenox School District 122 ontving een donatie van $ 750, Cache Creek Animal Rescue in Frankfort ontving een donatie van $ 500 en de New Lenox Township Food Pantry ontving een donatie van $ 250

Scott’s U-Save Tires & Auto Repair heeft dit jaar $ 500 gedoneerd aan Cache Creek Animal Rescue in Frankfort als onderdeel van zijn vakantiewedstrijd. Van links op de foto zijn Brad Templin, Scott’s U-Save Tires & Auto Repair operations manager, Sheri Templin, Scott’s U-Save Tyres & Auto Repair eigenaar, en Cindy Fitzpatrick van Cache Creek Animal Rescue. (Foto met dank aan Scott’s U-Save Tires & Auto Repair)

.

“Teruggeven aan de gemeenschappen die we bedienen, is slechts een kleine blijk van onze dankbaarheid voor de loyaliteit en decennialange steun die we onze organisatie gedurende vier decennia hebben getoond”, zei eigenaar Sheri Templin in een persbericht van Scott’s U-Save Tires & Auto reparatie.

Ga voor meer informatie naar www.scottsusave.com.