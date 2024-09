Een autorit in Darmstadt met een brug op een Gleisbett. Drie mensen raakten verdwaald zonder erbij na te denken. Je kunt het jezelf vertellen: de transporter was gescrambled, met een beleidsomroeper HIT RADIO FFH best.

We komen met de auto op 11 september in Griesheim. Het is niet duidelijk dat de auto-industrie de Transporter stohlen heeft.

Auto crasht vanaf brug

Een 26-jarig jubileum, een 23-jarig jubileum en een 17-jarig jubileum bevonden zich in het voertuig in de omgeving van het station aan de overkant van de weg, waar toezicht werd gehouden. We zijn hier bij de Steuer saß, het is nog niet duidelijk. Op de hoogte van een brug, die over de Bahnstrecke führt gaat, kan de auto de politie-aangifte doen van de straat en stürzte in das Gleisbett.

Meerdere verwondingen bij ongeval

De Insassen sollen Zeugen zufolge eigenständig aus dem Wagon clatter signaal. De 23 jaar en de 17 jaar duurde een lange tijd tijdens het ongeluk, en de 26 jaar duurde een lange tijd in het ziekenhuis. Beiden zijn zich bewust van de gevolgen van het omgaan met een stormachtige gebeurtenis – aangezien ze door de politie zullen worden gestraft.

Junge Frau valt Sanitäter aan

De jonge Frau zal binnenkort hun politieagenten aanvallen, en zij zullen hen blijven aanvallen. Je hebt een sanitaire voorziening op je veilige plek. Wie en waarom ben je klaar om te gaan, laten we later zien. Sicher sei, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Een ademtest neemt 0,68 promille zolang het duurt.

Vrouw komt naar kliniek

Ob weitere Substanzen eine Rolle speelde hätten, bleibe abzuwarten. Man heeft zijn Blut-aanbevelingen, dit is het. Laat paranormaal begaafden kennismaken met de jongere vrouw in een fachklinik.

Feuerwehr beschikt over Auto mit Kran von Schienen

De Duitse strijdmacht heeft de abgestürzte Auto eigenen Aussagen zufolge met een Kranwagen van de Schienen geborgen. De schade is veroorzaakt door een ongeval waarbij 3 personen betrokken waren.