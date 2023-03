Er is melding gemaakt van een grote verkeersopstopping aan de grens te midden van gewelddadige protesten in Tbilisi

Een grote rij voertuigen die vanuit Georgië Rusland binnen wilden komen, verzamelde zich donderdag vroeg aan de grens tussen de twee landen, meldden gebruikers van sociale media.

“Er staat een hele grote rij richting de grens aan de Georgische kant,” een persoon schreef op Telegram.

Andere gebruikers meldden dat ze uren bezig waren Rusland binnen te komen via het controlepunt Verkhny Lars.

Volgens sommige verhalen heeft de rij auto’s een lengte van 2 km bereikt. Beelden van de plaats delict toonden tal van voertuigen in de rij met zowel Russische als Georgische kentekenplaten.

Meldingen van een file aan de grens worden bevestigd door gegevens van het online kaartenplatform Yandex.Karty.

Woensdag is de Georgische militaire snelweg – een bergweg die de Russische stad Vladikavkaz verbindt met de hoofdstad van Georgië, Tbilisi – heropend na een aantal dagen afgesloten te zijn geweest voor verkeer vanwege lawines.

Tbilisi werd deze week opgeschrikt door gewelddadige protesten toen duizenden de straat op gingen om het wetsontwerp van het land inzake buitenlandse agenten te verwerpen.









De oppositie beschuldigt de regering ervan te willen slagen “Russische stijl” wetgeving, die elke organisatie die meer dan 20% van haar financiering uit het buitenland ontvangt, verplicht een buitenlandse agent te registreren.

Woensdagavond braken er gevechten uit in de Georgische hoofdstad toen de politie rubberen kogels, traangas en waterkanonnen gebruikte om de menigte uiteen te drijven. Er waren meldingen van demonstranten die barricades bouwden, stenen naar de veiligheidstroepen gooiden en molotovcocktails slingerden.

Volgens de politie werden minstens 76 mensen gearresteerd, terwijl ongeveer 50 agenten gewond raakten. Ook onder de demonstranten vielen gewonden.

Aan de Russisch-Georgische grens werden afgelopen herfst grote wachtrijen waargenomen die in de tegenovergestelde richting gingen. Destijds was Georgië – samen met voormalige Sovjetrepublieken Armenië en Kazachstan – een van de belangrijkste bestemmingen voor degenen die Rusland ontvluchtten na de gedeeltelijke mobilisatie die president Vladimir Poetin had aangekondigd tijdens het conflict in Oekraïne.