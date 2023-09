Klimapolitik ist zu einem Kulturkampf geworden. Wie kommen wir da raus? Vielleicht müssen wir uns bei Otto Schily mehr trauen.

Kürzlich habe ich hier in Berlin eine interessante Abendveranstaltung zum Thema Klimapolitik miterlebt. Im etwas stickigen Konferenzraum in Moabit summte ein Kühlschrank aufreizend laut, als wollte er auch demonstrieren, dass jede Form der Kühlung etwas kostet – auch wenn es Nervengeld ist. Was die versammelte Gruppe aus dem politischen Establishment Berlins – Think Tanker, Journalisten, Vereinsleute und viele mehr – bereits wusste.

Sie waren alle äußerst belesen und schlagfertig, was meine Vermutung bestätigte, die mich über das diesjährige klimapolitische Desaster tröstet: Es sind die besonders Schlauen eines Jahres, die sich für den Klimaschutz engagieren. Und doch stellt sich angesichts der Wucht der aktuellen antiökologischen Konterrevolution die Frage, ob der Strategie bisher genügend Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Ohnehin waren viele im Saal völlig bestürzt darüber, dass sich die deutsche Klimadebatte innerhalb weniger Monate von einer Frage der Vernunft und der bloßen Umsetzung in ein Kulturkriegsspektakel verwandelt hatte, in dem jeder Vorschlag sofort als Angriff auf das Persönlichste umgedeutet wurde – „Die wollen dir Schnitzel holen!“. Hätten das nicht endlich auch die Wirtschaftsverbände und Unternehmen, die CDU, getan FAZ und das Handelsblatt verkündet das Ende der Fossilien; Es wurde nicht überall gemessen, dass sich die Sorge um das Klima über alle sozialen Schichten und Altersgruppen hinweg auswirkt; Kurzum: Schien die Priorität des Klimaschutzes nicht schon längst geklärt zu sein?

Die Hegemonie ist noch nicht da. Vermutlich hat Luisa Neubauer recht, wenn sie sagt, dass Klimaaktivisten die Herausforderung des Kulturkampfs um das Klima annehmen müssen – sie werden ihm sowieso nicht entkommen.

Kein Job für die taz

Aber vielleicht kannst du den drohenden Untiefen – „es geht um mehr als dein Schnitzel, du Idiot“ – entgehen, wenn du dich rechtzeitig auf entsprechende Mittel verständigst. Beleidigungen in den sozialen Medien und allgemeines Besprühen müssen nicht das A und O sein.

Der wichtigste Vorschlag an diesem Abend in Moabit war beispielsweise die „Schuldenbremse für das Klima“, also die Idee, ähnlich wie bei der Schuldenbremse ein Bekenntnis zu quantifizierbarem Klimaschutz ins Grundgesetz zu schreiben. Allerdings herrschte Einigkeit darüber, dass die Union dazu jetzt nicht bereit sein werde.

Aber da ist ein klimapolitisches Pfund drin, das man ausnutzen kann, denke ich: Kann man den Geist der Schuldenbremse nicht auch für den Klimaschutz nutzen? Letztendlich hat die Schuldenbremse aufgrund ihres materiellen Inhalts (der schon 2009 fragwürdig genug war, um verabschiedet zu werden, aber nicht hierher gehört) keine Mehrheit gefunden. Vor allem aber, weil so viele Menschen die Idee mögen, dass es quasi schicksalhafte Richtlinien gibt, die all dem unregulierten politischen Gefummel auf demokratischer Ebene Grenzen setzen.

Die Schuldenbremse reagierte auf das Bedürfnis nach Autorität und Einmischung in die Politik. Und vielleicht fehlt genau das den Menschen, die derzeit so vehement an traditionellen Konsummustern festhalten: der strafende Vater. Dieses Anforderungsmuster soll politisch bedient werden können. Dazu wären natürlich ein paar strenge Charaktere nötig, die andere unterbrechen und mit einem schnippischen Spott zur Schau stellen würden. Neben Robert Habeck müsste mindestens ein Otto-Schily-ähnlicher Amtskollege ins Kabinett geholt werden. „Das ist Schluss, jetzt heißt es Klimaschutz!“ wäre die Ankündigung. Natürlich ist das kein Job für die Luisa Neubauers (oder die taz).

Doch die gesamte, kluge Klimaschutzszene könnte sich auf die Suche machen.