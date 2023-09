Hannover. Nun also eine junge Frau. In drei Romanen zwischen 2009 und 2019 erzählte Terézia Mora die Geschichte von Darius Kopp, einem Berliner IT-Spezialisten, dessen Leben nach dem Selbstmord seiner Frau aus den Fugen gerät. Und nun taucht eine neue Figur im Erzählkosmos der Autorin auf: Muna – klug, schön und mit einer fatalen Anziehungskraft auf einen Mann, der ihr nicht gut tut. Das tut ihr weh, nicht nur psychisch.

Muna wächst nicht besonders geschützt auf. „Nachdem sie meine Mutter mit Blaulicht weggebracht hatten, ging ich in den Hof, wo das Fahrrad stand, und es hatte wieder einen platten Reifen. Ihr miesen Arschlöcher! Der Innenhof hallte wider.“ So beginnt Moras Buch „Muna oder die Hälfte des Lebens“, das neben Romanen von Necati Öziri, Anne Rabe, Tonio Schachinger, Sylvie Schenk und Ulrike Sterblich auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis steht. die am 16. Juni stattfindet. Die Verleihung erfolgt im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse. Der Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Die Mutter hat gerade eine Überdosis Tabletten mit viel Rotwein heruntergespült. Sie wird überleben, aber die Schauspielerin wird ihrer Tochter auf einer ostdeutschen Provinzbühne immer noch nicht viel helfen.

Sie ist gerade 18 geworden und unsterblich in den Französischlehrer und Fotografen Magnus verliebt, den sie als Praktikantin in der Redaktion eines Kulturmagazins kennengelernt hat. Doch dann, nach einer gemeinsamen Nacht, verschwindet der viel ältere Magnus. Kurz darauf fällt die Mauer und Muna versucht, als Studentin in Berlin Fuß zu fassen.

Die Figur der jungen Frau begleitet Mora schon eine ganze Weile. Überlegungen zu diesem Romanprojekt finden sich bereits in ihrem vor zwei Jahren erschienenen Tagebuch und Arbeitsbuch „Fleckenkurs“, das den Zeitraum von 2014 bis 2020 umfasst.

Eine bewegende Geschichte: „Muna oder die Hälfte des Lebens“ von Terézia Mora. © Quelle: Luchterhand/dpa

Wann ist Muna zum ersten Mal bei ihr aufgetaucht? „Ich erinnere mich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass es zu dem Zeitpunkt war, als ich die Hälfte meiner statistischen Lebenserwartung erreicht hatte. Sozusagen ‚die Hälfte des menschlichen Lebens‘“, sagt der Autor. „Ich arbeitete damals noch an der Darius-Kopp-Trilogie. Und wie bei allen Büchern bisher: Wenn ich merke, dass ein Thema, über das ich eigentlich schreiben wollte, sich seinem Ende nähert, taucht das nächste auf. Und das war Muna.“ Die 52-Jährige hatte mehr als zehn Jahre an ihrer Kopp-Trilogie gearbeitet.

Für den zweiten Band „Das Ungeheuer“ erhielt sie 2013 den Deutschen Buchpreis. Es ist ein herausfordernder Roman: Nach dem Selbstmord seiner Frau Flora, einer gebürtigen Ungarin und Übersetzerin, wandert Kopp durch Osteuropa. Auf der oberen Hälfte der Seiten schildert der Autor Kopps Odyssee und seine Trauer. Im unteren Teil lesen wir unter einer schwarzen Linie die Tagebucheinträge von Flora, die schwer depressiv war und sich immer mehr von ihrem Mann entfremdete.

Mit Formbewusstsein und Empathie

„Als Autor gelingt es Mora, zwei Charaktere, die sich im Leben vermisst haben, und zwei Textformen miteinander zu verbinden“, lobte die damalige Buchpreis-Jury. „Terézia Mora verbindet ein hohes literarisches Formbewusstsein mit Empathie. „Das Monster“ ist ein zutiefst bewegender und zeitgenössischer Roman.“

Alle Romane des 52-Jährigen sind komplex aufgebaut und gehen stets über private Geschichten hinaus. In „Muna“ begibt sich der Leser auf eine Reise durch die Jahrzehnte – und wird auch daran erinnert, wie sehr sich Berlin verändert und gentrifiziert hat, wo die Hauptfigur kurz nach der Wende ankommt.

Mora selbst lebt seit 1990 in Berlin. Sie wurde 1971 in Sopron, Ungarn, nahe der Grenze zu Österreich geboren; Sie stammt aus einer deutschsprachigen Familie. Ihr Debüt gab sie 1999 mit der Kurzgeschichtensammlung „Strange Matter“ – für einen Auszug erhielt sie dafür den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie hat mehrere, zum Teil preisgekrönte Bücher geschrieben und bedeutende Romane aus dem Ungarischen übersetzt – darunter Bücher von Péter Esterházy wie seine monumentale Familienchronologie Harmonia Caelestis.

Sie erduldet Demütigungen und Gewalt

Moras neue Hauptfigur Muna findet in Berlin nach und nach Fuß. Sie erhält eine Stelle für ein Forschungsprojekt in Wien zum Thema „Werke von Autoren mit Migrationshintergrund in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie“. – „Migrationshintergrund? In der Monarchie? Ich habe dazu keinen Kommentar abgegeben“, heißt es im Buch.

Die junge Frau träumt davon, selbst Literatur zu schreiben – und trifft Jahre später durch Zufall wieder auf Magnus. Sie gibt ihre beruflichen Ambitionen zunehmend auf und tut fast alles, um ihm nahe zu sein, von ihm begehrt und geliebt zu werden. Und erträgt Ablehnung, Demütigung, Gewalt. Was interessierte Mora an dieser Figur? Mora beschreibt die Frau, die ihre Talente nicht voll entfalten und ihr Leben „aufblühen“ lassen kann, wie Flora es in den Romanen von Darius Kopp getan hat. Sie ist im Allgemeinen eine Figur, die ihr Sorgen bereitet. Sie wirft die Frage auf, was ein „erfolgreiches Leben“ ist.

„Außerdem gab es bei Muna, wie bei allen anderen Büchern bisher auch, Beobachtungen in meinem Umfeld“, sagt die Autorin. „Die kleinen Anzeichen von Beziehungsgewalt sowie Machtmissbrauch im beruflichen Umfeld haben mich schon immer sehr geärgert.“ Sie verwendete eine Auswahl davon im Roman. Natürlich sei es so konstruiert worden, dass vom Vorbild in der Realität „kein Stein auf dem anderen geblieben“ sei – „das wäre auch nicht nötig gewesen, denn das sind typische Situationen“, sagt Mora.

Mora widmet sich in ihren Büchern „Fremden und Obdachlosen, prekären Existenzen und Menschen auf der Suche und trifft damit schmerzlich den Nerv unserer Zeit“, sagte die Jury in ihrer Begründung für den Georg-Büchner-Preis an sie. Der Autor erhielt 2018 die wichtigste Auszeichnung für Literatur im deutschsprachigen Raum.

Die Frau bleibt eine Außenseiterin

Auch Muna bleibt oft ein Außenseiter und ist manchmal schwer zu verstehen; sie wirkt unnahbar und letztlich obdachlos. Hängt Munas Verstrickung in eine sogenannte „toxische Beziehung“ auch mit ihrer Kindheit in der DDR zusammen? Nein, sagt Mora, „ich habe nur die ostdeutsche Herkunft gewählt, weil ich damit besser vertraut bin, als wenn die Figur in einer freien Gesellschaft aufgewachsen wäre.“ Hätte sie einen „westlichen Hintergrund“ gewählt, wäre die Geschichte sicherlich anders verlaufen, da die Frauenbewegung möglicherweise eine größere Rolle gespielt hätte, sagt Mora.

Unabhängig davon könne es passieren, „dass man immer wieder in respektlosen oder sogar missbräuchlichen Beziehungen gerät.“ Denn etwas anderes beeinflusst uns als die aktuelle Rechtslage oder der aktuelle gesellschaftliche Diskurs“, sagt Mora. „Ob in einer Diktatur, die das Individuum zerstören will, oder in einer hochgradig individualistischen Gesellschaft, unser Leben ist eine Reihe persönlicher Entscheidungen, Erfolge und Niederlagen.“

Hoffentlich konnte sie zeigen, dass alle anderen möglichen Partner oder sogar das Fehlen eines Partners für ihre Hauptfigur im Vergleich zu Magnus nicht attraktiv genug waren. „Sie hat sich in diesen Mann verliebt und ihn als ihr Zuhause gewählt, auch wenn es ein Zuhause voller Demütigung, Verachtung, Respektlosigkeit und Gewalt ist. Als gäbe es keine Alternative. Manchmal sind wir so.“

Beginn einer neuen Trilogie

Sie hat sich bewusst für eine Figur entschieden, die nicht durch Gesetze, Religion, finanzielle Abhängigkeit, mangelnde Bildung oder weil sie Kinder hat oder weil der Mann ein Krimineller und eine konkrete Bedrohung für ihr Leben ist, gezwungen ist, in der Beziehung zu bleiben. „Es kann sogar jemandem wie Muna passieren. Es kann uns allen passieren.“

Am Ende des Buches hat Muna statistisch gesehen die Hälfte ihres Lebens hinter sich. Dafür steht auch der Untertitel des Romans. Ursprünglich hatte Mora darüber nachgedacht, das Buch „Muna oder über die Sehnsucht“ zu nennen. Davon hat sie sich entfernt. Sie will an einem anderen Plan festhalten: Der neue Roman sei der Auftakt einer Trilogie über drei Frauen.

Terézia Mora: „Muna oder die Hälfte des Lebens“. Luchterhand-Verlag. 441 Seiten, 25 Euro. Auf ihrer Lesereise besucht die Autorin unter anderem Dresden (23. September), Köln (18. Oktober) und Lüneburg (15. November).