DDie Autorin Diaty Diallo lebt in einem Vorort von Paris und verbrachte dort auch ihre Kindheit und Jugend. Ihr Debütroman Two Seconds of Burning Air erschien letzten Herbst in Frankreich. Es spielt ebenfalls in einer Pariser Banlieue und erzählt die Geschichte einer Gruppe junger Menschen mit arabischem und afrikanischem Hintergrund, die dort aufgewachsen sind. Sie grillen gemeinsam und feiern Partys an ihrem Lieblingstreffpunkt über einem Parkhaus, der „Pyramide“. Sie verlieben sich, spielen Computer, fahren Roller. Täglich sind sie stichprobenartigen Kontrollen oder Angriffen durch die Polizei ausgesetzt. Nachdem einer der Freunde, er ist 15 Jahre alt, von der Polizei erschossen wird, bereiten sie einen Aufstand vor: Sie zünden die „Pyramide“ an.

Novina Göhlsdorf Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung

Frau Diallo, nachdem es in Frankreich nach der tödlichen Erschießung von Nahel M. zu Unruhen gekommen ist und es Bilder von so vielen Bränden auf den Straßen gibt, wirkt Ihr Roman geradezu prophetisch. Geht es dir genauso?