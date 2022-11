Autor Sebastian Junger über seine Nahtoderfahrung und die „ultimative Frontlinie“

CNN

—



Sebastian Junger ist es gewohnt, Kugeln in Kriegsgebieten auszuweichen, also hatte er nicht damit gerechnet, in seiner eigenen Einfahrt fast zu sterben.

Junger ging mit seiner Frau im Wald in der Nähe seines Hauses spazieren, als ihm plötzlich so schlecht wurde, dass er sich kaum bewegen konnte. Als die Sanitäter eintrafen, fühlte sich Junger besser und stieg nur widerwillig auf Drängen seiner Frau in den Krankenwagen.

Im Krankenhaus stellten die Ärzte fest, dass Jungers Bauchspeicheldrüsenarterie gerissen war. Es war so schlimm, dass er eine Transfusion von etwa 10 Liter Blut direkt in seine Halsschlagader brauchte.

Junger, ein Autor und Journalist, sieht Parallelen zwischen seinem eigenen medizinischen Trauma und dem Tod seines Freundes, des Fotojournalisten Tim Hetherington, der aus einer Schrapnellwunde verblutete, als er den libyschen Bürgerkrieg aufzeichnete.

Die beiden Männer sahen sich mit sehr unterschiedlichen medizinischen Szenarien konfrontiert, aber beide benötigten Bluttransfusionen, um zu überleben. Junger bekam diese Transfusion, während Hetherington dies nicht tat. Er starb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Junger dachte nie viel über Blutspenden nach, bevor er das Blut eines anderen brauchte. Jetzt fühlt er, dass Spenden ein wesentlicher Bestandteil eines guten Bürgers sind.

„Spenden Sie Blut, wählen Sie ab und dienen Sie der Jurypflicht, und Sie werden sich fühlen, als wären Sie Teil von etwas Größerem als Sie selbst, was eines der besten Gefühle ist, die eine Person haben kann“, sagte er gegenüber CNN.

Die Erfahrung machte ihn nicht nur zu einem Verfechter der Blutspende, sondern veranlasste den bekennenden Atheisten auch dazu, sich zu fragen, was nach dem Tod passiert.

Jungers Erfahrung war erschreckend – aber es ist auch eine, die von Menschen auf der ganzen Welt und in verschiedenen Kulturen geteilt wird.

„Ich wusste nicht genau, dass ich sterben würde. Aber ich wusste, dass ich in eine schwarze Grube gezogen wurde, die darunter lag – was wie eine schlechte Nachricht aussieht – und ich wollte nicht dorthin gehen“, sagte er. „Und dann tauchte mein toter Vater über mir auf, bis ich dachte: ‚Verschwinde von hier, Dad. Ich will jetzt nichts mit dir zu tun haben.‘ Ich bin ein nicht-religiöser Skeptiker, richtig? Und da war mein toter Vater, der mich willkommen hieß, und ich weiß nicht warum.“

Am nächsten Tag teilte eine Krankenschwester der Intensivstation Junger mit, dass er fast gestorben sei. Die Erkenntnis war verblüffend, und als sie in sein Zimmer zurückkehrte, „sagte ich: ‚Mir geht es gut, aber was du mir gesagt hast, hat mich wirklich irgendwie ausgeflippt.’“

Diese Krankenschwester schlug vor, dass er, anstatt über seine Auseinandersetzung mit dem Tod als etwas Beängstigendes nachzudenken, „versuchen sollte, ihn als etwas Heiliges zu betrachten“.

Es war ein Vorschlag, den er sich zu Herzen genommen hat. Die Erfahrung „hat mich mit dem Gedanken zurückgelassen, an den ich für den Rest meines Lebens denken werde“, sagte er. „Ich bin nicht religiös, aber ich verstehe, dass etwas heilig ist.“

Jungers Erfahrung war so transformierend, dass er sein nächstes Buch über Nahtoderfahrungen schreibt. Er befindet sich noch in der Forschungsphase, aber der Arbeitstitel lautet „Pulse: What Keeps Us Alive and What Happens When We Die“.

„Ich habe mein ganzes Leben lang Frontlinien in Kriegsgebieten abgedeckt. Das war die ultimative Frontlinie für mich“, sagte er.

Junger sagt, Hospizschwestern berichten oft, dass sie in den letzten Tagen und Stunden eines Menschen die Toten in ihrem Zimmer sehen und sogar mit ihnen sprechen. Der sterbende Patient glaubt oft, dass er von seinem geliebten Menschen weggebracht wird.

Das war die Erfahrung, die Junger offenbar mit seinem toten Vater gemacht hatte.

„Das ist sehr, sehr häufig und ich versuche, es irgendwie zu verstehen. Das war für mich unglaublich traumatisierend, aber fast schon eine Art spirituelles Erwachen“, sagte Junger.

„Es hat mich nicht dazu gebracht, an Gott zu glauben, aber es hat mich denken lassen, dass es vielleicht mehr an der Existenz und an diesem Universum und diesem Leben gibt, als die reinen Rationalisten zulassen. Vielleicht gibt es noch etwas, das wir einfach nicht verstehen, und es wartet irgendwie auf uns.“