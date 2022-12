Autopsieergebnisse von Anne Heche: Schauspieler zum Zeitpunkt des Todes nicht alkoholisiert – National

Der abschließende Autopsiebericht von Anne Heche hat ergeben, dass sie zum Zeitpunkt des tödlichen Autounfalls des Schauspielers in Kalifornien am 5. August nicht beeinträchtigt war – obwohl es Spuren von Kokain in ihrem System gab.

“Zum Zeitpunkt des Absturzes gab es keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch illegale Substanzen”, sagte Sarah Ardalani, eine Sprecherin des Gerichtsmediziners von Los Angeles County, in einer Erklärung.

Die 53-jährige Heche erlitt lebensgefährliche Verletzungen, nachdem sie mit ihrem blauen Mini Cooper in ein Haus in Mar Vista gefahren war, was zu einem ausgedehnten Feuer führte. Sie starb später an einer „schweren anoxischen Gehirnverletzung“, die ihr Gehirn anschwellen ließ. Sie wurde am 11. August rechtlich für tot erklärt und zwei Tage später aus der Lebenserhaltung genommen.

Heche war ungefähr 30 Minuten lang in ihrem Fahrzeug eingeschlossen, bevor die Feuerwehrleute sie aus dem Inferno ziehen konnten. Der Autopsiebericht, der am Dienstag veröffentlicht wurde, behauptete, Heche habe an etwa 40 Prozent ihres Körpers Verbrennungen ersten Grades erlitten.

Coroner-Beamte schrieben, dass zum Zeitpunkt des Absturzes kein Alkohol in Heches System war. Die Schauspielerin hatte jedoch Spuren von Benzoylecgonin, dem Hauptmetaboliten von Kokain, in ihrem Blut entdeckt.

Das bedeutete, dass Heche in der Vergangenheit Kokain konsumiert hatte, aber nicht zum Zeitpunkt des Absturzes.

Ein toxikologischer Bericht enthüllte das Vorhandensein von Fentanyl in Heches System, aber die Substanz wurde „erhalten, nachdem sie eine Behandlung im Krankenhaus erhalten hatte, und entspricht daher einer therapeutischen Verwendung“.

Cannabis wurde auch in einer Urinprobe von Heche entdeckt, wurde aber „nicht im Einlieferungsblut nachgewiesen und stimmt mit dem früheren Konsum überein, aber nicht zum Zeitpunkt der Verletzung“, heißt es in dem Bericht.

Kurz nachdem Heche von der Lebenserhaltung entfernt worden war, entschied der Gerichtsmediziner, dass ihr Tod ein Unfall war.

Die Frau, die in dem Mietshaus Mar Vista lebte, in dem Heche mit ihrem Auto einen Unfall hatte, hat den Nachlass des Schauspielers inzwischen auf 2 Millionen US-Dollar verklagt. Die Frau verlor infolge des Absturzes ihr Zuhause und den größten Teil ihres Besitzes, obwohl sie und ihre Haustiere körperlich unverletzt blieben.