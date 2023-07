Die Volkswagen Group of America (VWGoA) startet ab Juli 2023 ihr erstes Testprogramm für autonome Fahrzeuge in Austin.

Lohmann sagte, das Unternehmen erwarte, in den nächsten drei Jahren seine Austin-Flotte zu erweitern und Testbetriebe in mindestens vier weiteren US-Städten hinzuzufügen.

„Wir haben Austin als erstes Drehkreuz in den USA ausgewählt, da die Stadt eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Innovationen vorweisen kann und ein günstiges Klima für die Erprobung autonomer Fahrzeuge bietet“, sagte Katrin Lohmann, die Führungskraft für die Bemühungen von Volkswagen um autonomes Fahren in den USA

Volkswagen sagte am Donnerstag, dass es noch in diesem Monat mit dem Testen selbstfahrender Elektrofahrzeuge in Austin, Texas, beginnen werde.

Der Schritt ist der jüngste in einer Reihe von Schritten, die der Autoriese in den letzten Monaten unternommen hat, um seine Selbstfahrstrategie zu überarbeiten, darunter eine vertiefte Partnerschaft mit Mobileye und neue Investitionen in MOIA, seinen in Europa ansässigen Mitfahrdienst.

Während das Unternehmen an einem Robotaxi-Dienst in Europa arbeitet, plant es derzeit keinen eigenen Mitfahrdienst in den USA. Stattdessen ist geplant, autonome ID Buzz-Transporter und Flottenmanagementfunktionen anderen Unternehmen anzubieten, die Mitfahr- oder Lieferdienste anbieten.

Zusammen mit Ford-Motor , Volkswagen war Investor des inzwischen aufgelösten selbstfahrenden Startups Argo AI mit Sitz in Pittsburgh. Eine Zeit lang galt Argo als führend im Wettlauf um die Entwicklung vollständig autonomer Fahrzeuge – doch Ford und Volkswagen beschlossen im Oktober 2022, das Unternehmen aufzulösen, und verwiesen auf steigende Kosten und Differenzen in der Strategie.

Ford hat im März eine neue Tochtergesellschaft namens Latitude AI gegründet, um sein BlueCruise-Freisprechsystem für das Fahren auf der Autobahn zu erweitern. Zu dieser Einheit gehören etwa 550 Mitarbeiter, die zuvor für Argo AI tätig waren.

Volkswagen habe auch einige ehemalige Mitarbeiter von Argo AI für seine US-amerikanischen Selbstfahrprojekte eingestellt, hieß es.