Autolenker snelheid met 169 km/u tijdens de Tiroler A12-Baustelle

Een 41-jarige staat aan de Donnerstag van der Polizei is erwischt, wie er met 169 km/u door een Baustellenbereich auf der Tiroler Inntalautobahn bretterte. Auf dem Teilstück im Bezirk Imst, en dem aktuell gearbeitet wird, waren 60 km/h erlaubt. Der Mann war somit nach Abzug der Messtoleranz um 103 km/h zo snel onderweg, informeerde de Polizei in één Aussendung. Den Österreicher is gewaarschuwd voor een anzeige.