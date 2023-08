Autokonzerne immer unverhohlener mit Abwanderung

Industriekonzerne wie die duitse Autoreparateur sind auf der ganzen Welt zu Hause. Als u van plan bent om producten te produceren, kunt u het beste uw beding gebruiken. Das ist am Standort Deutschland immer weniger der Fall. Etliche Manager schlagen inzwischen Alarm.

Produktion des Panamera in Leipzig: Das Porsche-Management macht sich immer mehr Sorgen über die Standortbedingungen in Deutschland. Sebastián Willnow / Imago

Immense Energiepreise, überbordde Bürokratie en Regulierung, zunehmender Arbeitskräfte- en Fachkräftemangel: In Deutschland kämpfen Unternehmen mit unzähligen Hindernissen, die das Wachstum remsen. Als de politiek in de VS omsingelde, de Wirtschaft zu entfesseln, waren we in Duitsland onder de aandacht van het Duitse leger. Das trifft auch die Autobranche, Deutschlands Schlüsselindustrie, zunehmend gewelddadiger. Die Manager machen sich deshalb erhebliche Sorgen en erwägen für neue Werke vermehrt other Standorte.