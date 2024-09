Autohersteller in der Krise wegen Elektroautos? Nein! Die Verbrennungsmotoren sind das Problem – András Szigetvari

In der europäischen Autoindustrie jagt eine Hiobsbotschaft die andere. Audi will ein Werk in Brüssel mit 3000 Beschäftigten schließen. VW plant ein Kostensenkungsprogramm und hat eine jahrzehntelange Arbeitsplatzgarantie in Deutschland aufgekündigt. Schon jetzt kursieren Meldungen, dass der Wolfsburger Konzern bis zu 30.000 seiner 130.000 Beschäftigten in Deutschland entlassen könnte. Und Mercedes warnte erst am Freitag vor Gewinneinbußen. Das sind nicht nur schlechte Nachrichten für Deutschland, sondern auch für Österreich mit seinen zahlreichen Zulieferern.