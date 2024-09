Stand: 23.09.2024 10:58 Uhr Gibt es wieder eine Kaufprämie für Elektroautos? Wirtschaftsminister Habeck hat heute die Autobranche zu einem Digitalgipfel eingeladen. Grund ist die Krise – auch bei VW.

Kurz vor den heutigen Spitzengesprächen werden die Forderungen nach einem neuen Bonus für Elektroautos lauter. Laut einem Bericht des Magazins Laut „Spiegel“ will sich der kriselnde Wolfsburger Autobauer Volkswagen bei dem virtuellen Treffen dafür stark machen. Dem Bericht zufolge fordert VW eine staatliche Förderung von 4.000 Euro für den Kauf eines reinen Elektroautos, wenn der Hersteller zusätzlich einen Preisnachlass von 2.000 Euro gewährt.

Virtueller Auto-Gipfel am Nachmittag

An der Videokonferenz am Nachmittag nehmen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums neben dem Verband der Automobilindustrie und der IG Metall die größten Hersteller teil. Eingeladen sind unter anderem Vertreter von Volkswagen, BMW, Mercedes Benz, Tesla Deutschland, Bosch, Continental und dem Autozulieferer ZF. Grund dafür ist die Krise der deutschen Autoindustrie. Viele Hersteller kämpfen mit schwachen Absatzzahlen und hohen Kosten bei der Umstellung auf Elektroantriebe. Volkswagen hatte zuletzt Sparpläne angekündigt und in der Folge Werksschließungen und Entlassungen nicht mehr ausgeschlossen.

Habeck: „Elektromobilität ist die Zukunft“

Vor dem Gipfel wurden verschiedene Forderungen erhoben, um die eingebrochene Nachfrage nach Elektroautos anzukurbeln: Die IG Metall hatte ein neues Förderpaket für Elektroautos vorgeschlagen, die SPD eine Abwrackprämie für den Umtausch von Autos gegen Elektroautos. Robert Habeck hatte Bei einem VW-Werksbesuch in Emden am Freitag sprach sich Habeck für die Förderung von Elektroautos aus. „Elektromobilität ist die Zukunft“, sagte der Grünen-Politiker und versprach neue Anreize für den Kauf von Elektroautos. Er kündigte zum einen Steuervorteile für elektrische Dienstwagen und zum anderen günstigere Abschreibungsmöglichkeiten für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge an. VW versprach Habeck politische Unterstützung, aber keine konkreten Staatshilfen.

Elektroauto-Prämie laut Niedersachsenmetall „wenig hilfreich“

Kritik kommt vom Unternehmerverband Niedersachsenmetall. Eine mögliche Neuauflage der Elektroautoprämie würde wenig zur Lösung der Probleme in der Autoindustrie beitragen, sagte Niedersachsenmetall-Chef Volker Schmidt. Gleiches gelte für eine Abwrackprämie für funktionierende Verbrenner. Die Akzeptanz von Elektroautos könne man nicht „subventionieren“, so Schmidt weiter. Die Krise sei das Ergebnis politischer Eingriffe in die Entwicklung von Antriebstechnologien. Der sogenannte Umweltbonus für den Kauf von Elektroautos wurde kurzfristig zum Ende des Jahres 2023 abgeschafft. Grund war die Haushaltskrise. Branchenexperten führen den Rückgang der Verkäufe von Elektroautos insbesondere auf die Streichung der Förderung zurück.

