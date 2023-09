Der grüne Oberbürgermeister Belit Onay will die niedersächsische Metropole „nahezu autofrei“ machen. Aber was braucht es, um eine Stadt umzukrempeln?

HANNOVER taz | Zumindest verbal hat er sich schon etwas entwaffnet. Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onay spricht deutlich seltener von „autofrei“ als im Wahlkampf 2019. Obwohl er mit genau diesem Versprechen gewählt wurde: eine autofreie Innenstadt.

Es hat eine Weile gedauert, bis das Konzept entstand, aber jetzt ist es da. Bis 2030 soll die Innenstadt Hannovers „nahezu autofrei“ werden. Fußgänger, Radfahrer, Busse und Bahnen sollen dabei konsequent Vorrang haben.

Im Grunde setzt Hannover auf eine Strategie, mit der viele europäische Städte versuchen, ihre maroden Konsumbereiche wiederzubeleben: mehr Aufenthaltsqualität, mehr Gastronomie, mehr Kultur, mehr Grün.

Hannover, so glaubt Onay, könnte erneut eine Vorreiterrolle einnehmen. Das Modell von vorgestern könnte für die Stadt von Vorteil sein. Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht baute Hannover in den 1950er-Jahren zur „autogerechten Stadt“ aus.

Gehen Sie einfach zum Parkhaus und zurück

Was vom Bombenhagel vom historischen Stadtzentrum übrig blieb, fiel dem Straßen- und U-Bahn-Bau zum Opfer. Hannover verfügt nun über eine Innenstadt, die konsequent von einem sechsspurigen Stadtring umgeben ist.

Wenn es nach Onay geht, soll der Stadtring künftig die Grenze für Autos außerhalb der Stadt bilden. Von dort sind es nur noch fünf „Zufahrtswege“ zum Parkhaus und zurück. Keine versteckten Wege mehr durch die Stadt, keine endlosen Kurven durch Nebenstraßen auf der Suche nach einem Parkplatz.

Der Koalitionspartner SPD steckt in einem heiklen Dilemma

Diese sollten konsequent zurückgebaut werden – zugunsten breiterer Geh- und Radwege, fließender, barrierefreier Übergänge zu herrlichen Flanier-, Spiel- und Sitzecken.

„Fast autofrei“ nennt sich das Konzept auch, weil es natürlich ein halbes Dutzend Ausnahmen gibt: für den Lieferverkehr, für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für Anwohner und Mitarbeiter, die private Parkplätze anfahren – dann aber erst bei 20 bis 30 Kilometern pro Stunde.

Onay und sein Stadtbaudezernent Thomas Vielhaber (SPD) glauben, dass sie dennoch schneller ans Ziel kommen würden, schließlich müssten sie mit weniger Autos konkurrieren.

CDU als Fürsprecherin der umliegenden Anwohner

Generell versuchen die beiden Kommunalpolitiker alles, um zu verhindern, dass sich die Debatte immer wieder auf dieses „Auto – ja oder nein“ verengt, sie zeichnen Fußgängerwege und ÖPNV-Netze nach und weisen auf das Radwegenetz hin, das derzeit ausgebaut wird.

Aber am Ende endet die Debatte immer bei dieser Frage. Die CDU-Opposition spricht von einem „ideologisch motivierten, einseitigen Autoverbot“ und schimpft: „Onay legt die Axt an die Zukunftsfähigkeit der Innenstadt.“

Die Konservativen verstehen sich vor allem als Anwälte der Rand- und Umlandbewohner, die gerne mit dem Auto nach Hannover pendeln – auch wenn dies bisher seine Grenzen hatte. Schließlich handelt es sich um den 2,5 bis 3 Quadratkilometer großen Innenstadtbereich, der bereits zu großen Teilen aus Fußgängerzonen besteht.

Der Koalitionspartner SPD hingegen steckt in einem heiklen Dilemma: Einerseits arbeitete sein Stadtplanungsbeauftragter an dem Konzept, doch in der Wählerschaft der Stadt scheint es Sympathie für das Thema zu geben – sonst hätte es Onay nicht gegeben gewonnen.

Andererseits möchten sie den Grünen bei der nächsten Wahl im Jahr 2026 das Rathaus wieder zurückerobern. Doch wie kann man durch die Unterstützung wichtiger grüner Projekte seinen Bekanntheitsgrad steigern?

Experimentierräume misstrauisch betrachtet

Im Detail wird es ohnehin noch viel zu diskutieren geben. Nun sucht Onay Unterstützung für das Gesamtkonzept, jedes einzelne Bauvorhaben muss dann aber noch durch die Ratsausschüsse gehen. Für eine Reihe von Einzelmaßnahmen hat die Stadt bereits Fördermittel aus Bundesprogrammen eingeworben. Insgesamt sind es rund 20 Millionen Euro. Der Bürgermeister spricht von einem der größten Förderpakete der letzten Jahrzehnte.

Aber auch er hat nicht viel selbst in der Hand: Die Stadt ist darauf angewiesen, dass andere nachziehen und Unternehmen und Nutzer die gewonnenen Flächen auch tatsächlich nutzen. Dies war stets ein großes Thema in Onays „Experimentierräumen“ – den temporären Platz- und Straßenschließungen, die alternative Nutzungen erfahrbar machen sollten.

Jede freie Bank auf dem Straßenfest, jedes Turngerät, das rund um die Uhr nicht genutzt wurde, jeder traurig aussehende Blumentopf wurde von den Skeptikern sorgfältig notiert, nach dem Motto: Siehst du, es geht nicht.

Die Planung des öffentlichen Nahverkehrs liegt nicht mehr in den Händen der Stadt – hier ist die SPD-dominierte Region am Zug. Sie kündigte zwar ebenfalls ehrgeizige Ausbaupläne an, störte aber auch die sorgfältig choreografierte öffentliche Einführung des Mobilitätskonzepts mit der Ankündigung, die Ticketpreise deutlich erhöhen zu wollen.