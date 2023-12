Autofahrer aufgepasst: Verkehrskontrollen auf Weihnachtsmärkten

Vorsicht beim Griff zum Glühwein mit Schuss: Das Auto sollte unbedingt anhalten. Am Mittwoch, 6. Dezember, könnte sich die Vernunft besonders auszahlen: Die Polizei führt in der Nähe von Weihnachtsmärkten verstärkt Alkoholkontrollen durch.

Neben mobilen Kontrollen richteten Polizisten am Nikolaustag auch stationäre Kontrollpunkte in der Stadt ein, einen davon an der Kennedybrücke. Und es dauerte nicht lange, bis zwei Fahrer erwischt wurden und wegen ihres Alkoholgehalts eine Blutentnahme verlangten.

Mehrere Kontrollpunkte im Stadtgebiet

Zahlreiche Beamte werden bis in die späten Abendstunden an den Kontrolleinsätzen beteiligt sein. Die Polizei wird die Auswertungen und Zahlen am Donnerstag veröffentlichen.

Fahren unter Alkoholeinfluss ist eine der häufigsten Unfallursachen. Schon geringe Mengen Alkohol verringern die Reaktionsfähigkeit. Betrunkene Autofahrer verursachen regelmäßig schwere Unfälle mit vielen Verletzten und Toten.