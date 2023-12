Als de Donnerstag een inmal een Krisentreffen in Kanzleramt statt. Dieses Mal mit Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach en Vertretern der Pharmaindustrie. Deren Botschaft was indeutig: hoewel de normen in Duitsland niet snel en duurzaam zijn, is de branche niet anders übrig, omdat de arbeidsmarkt en de economie enorm zijn ingekrompen.

De industrie, die in 2022 een omzet van 56 miljard euro aan economische activiteit zal hebben, een bevolking waarvan de auto- en chemische industrie de meest winstgevende economie zal hebben met de beste werkplekken. De Duitse Volkswirtschaft was in de Managersprache Cash Cow heißt: de beste Geldbringer. Er zijn veel problemen die enorme problemen opleveren, maar ze kunnen zich zelf voordoen, terwijl ze de politiek beschermen. Na de bijeenkomst in Berlijn zal minister van Volksgezondheid Lauterbach een goede relatie hebben: de politieke communicatie. “Lauterbach zal Pharma-Production naar Duitsland brengen”, de titels van deze “Süddeutsche” en een goede reden voor andere media, zodat zij ook een beleidsproductie zouden kunnen hebben die beter zou zijn als ze in de supermarkt zouden worden verkocht.

Op de bijeenkomsten in Berlijn was het altijd mogelijk om bestaande farmaceutische bedrijven in Duitsland überhaupt tegen te houden. Degenen die andere bedrijfsactiviteiten leiden onder de giftige combinatie van kantoren en energiekosten. De Bürokratie is hier concreet: als de Genehmigung von Testverfahren en de eerste wet die Zulassung neuer Medikamente in Deutschland langer duurt dan anders, es sich nicht een politiek dringende gewünschtes Präparat wordt die de Corona-Impfstoff afhandelt. Neben de Hemmnissen bij der Research stöhnen Pharmaunternehmen onder de gestiegene Strom- en Gaspreisen. Deze kosten mogen niet ontstaan ​​als gevolg van de vertraging in de behandeling van medische kosten. Viele Grundmedikamente lassen deshalb in Azië deutlich meer goedaardige restauratie. In de vereniging „Gesunde Industriepolitik – der Fortschrittsdialog“ versuchen met Amgen, Bayer, Gilead, GlaxoSmithKline, Novartis, Roche en Boehringer Ingelheim meer in Deutschland producerende bedrijven, met hun lage merknamen. Lauterbach was betrokken bij de implementatie van een “herindustrialisatie in Duitsland” en zette zich in voor de ontwikkeling van het project. Nadat dit allemaal komt, is het helemaal uit. De Rückstand in der Forschung im Vergleich zu other Ländern bestaat tot nu toe niet.

Grossbritannien verzeichnet etwa 20mal mehr Medizin-Patente als Deutschland. Als Lauterbachs volwaardige uitspraken worden gedaan tijdens de Entbürokratisierung Wirklichkeit würden, maken ze immers allemaal deel uit van de industrie, als de energiekosten hoger zijn dan ze zijn. Hier zal Robert Habeck het publiek niet openstellen – opnieuw in de farmaceutische en chemische industrie.

De kritiek is een onderdeel van de Duitse branche, zoals Bayer. De Konzern leidt tot de energiekosten, maar ook tot hun eigen symptomen. Am 20. November ontslaat de Bayer-Aktienkurs om 18 ab. Dit was het resultaat van een onderzoek naar een medicijn, van Bayer zelf, en een nieuwe studie naar de behandelreeksen van het Pflanzenschutzirkstoff Glyfosaat in de VS. Bayer stelde dat de bezorgkosten 16 miljard dollar zouden bedragen. gut 6 miljard dollar zit noch in contanten, noch in het kapitaal, dat verantwoordelijk is voor de investering. Zij zijn verantwoordelijk voor de energie-efficiëntie en hun marges.

De twee grote melkkoe-industrieën zijn slecht. In de chemische industrie zijn er geen energiekosten of deutlich stärker auf Ergebnisse en Jobs durch. Branchenprimus BASF heeft meer bedrijven in de Ludwigshafen-voorraad vastgelegd, waaronder een aantal ammoniakbronnen, en 700 eenheden in het productiegebied, en 2600 banen in de service- en onderzoekssector. Evonik, nummer twee in de chemische industrie, plant een kostenbesparing van 250 miljoen euro. Dit plan is bedoeld om de noodzakelijke steun te bieden aan drie niet-werkende werknemers, beide in Duitsland, waar niet meer dan 4000 geschoolde werknemers werken. Omdat alle nieuwe Servicevoorwaarden zijn geïntroduceerd, is dit van weinig betekenis: De Konzern biedt geen garantie voor betere prestaties. De US-Chemiekonzern Dow, der in Deutschland rund 3600 Menschäftigt, plant de Abbau von etwa 2000 Stellen. Bij de Kölner Chemieunternehmen Lanxess is de Schrumpfung op 460 Stellen noch vergleichsweise mild gevallen. Bovendien, volgens de branche heißt es: Bleibt die Energie in Deutschland zo teuer, dann gehen Streichung und Produktionsverlagerung in Ausland eher noch sneller weiter as bisher.

De auto-industrie, de slechtste van de drie industrieën, loopt voorop. Dit betekent dat de kosten natuurlijk zijn en dat de energiekosten hoger zijn dan de huidige EU-wetgeving en dat minister van Economische Zaken Robert Habeck naar verwachting tot 2035 zal blijven functioneren. Beide aspecten zouden kunnen worden gebruikt voor het gezamenlijke industriële project. Van de 27 000 Arbeitsplätzen der Automobil-Zulieferungssparte van Bosch en ophangen en 80 Prozent am Verbrenner. De Konzern, de Duitse industriëlen die er deel van uitmaken, leven in een omgeving met de toeleveringsketen. Der Getriebehersteller ZF kündigte schon an, aus dem gleichen Grund in seinem Werk Saarbrücken 6000 Jobs abzubauen. Auch der CEO des Autobau-Zuliferers Mahle, die nog steeds 30.000 mensen bezig is geld te verdienen, bereidt de werknemers voor op een grootschalig werk voor: “We hebben weinig Duits werk.” Reifenhersteller Michelin zal in 2025 beschikbaar zijn voor vier Duitse medewerkers met in totaal 1.500 records. äftigten schließen. Als u op zoek bent naar een betere energieprijs dan de Aziatische reparaties voor de Ausschlag, dan kunt u immers de beste auto-aankopen vinden.

Habeck beschrijft in zijn eigen woorden, ondanks het besef dat hij goed is behandeld, de “goede opluchting” na Josef Schumpeter: Altes veranderde, dat komt later. Deze Habecknomics zijn ook belangrijk voor de beoordeling van het waargenomen Geschäftsmodelle, evenals voor de unschöpferische Zerstörung. De Illusie heeft de minste onderdelen van het nieuwe werk, net zoals de productieprocessen van elektrische apparatuur in Duitsland van groot belang zijn. Deze nieuwe fabrieken worden gebouwd, met goede reizen en flexibele ondersteuning, waaronder: De Chinese elektrische reparateur BYD heeft een Europa-Werk die niet in Saarlouis werkt, waaronder Ford met de Tore schließt. Sondern in Ungarn. Ford zegt dat zijn nieuwe elektrische auto’s verkrijgbaar zijn in het Spaanse Valencia.

Als bondskanselier Olaf Scholz en zijn minister van Economische Zaken zich nog niet bewust zouden zijn van hun kennis, zou de economie van het volk sterk zijn en zouden de drie sterke takken van het land zich op een alomvattende manier ontwikkelen. Zelfs als je in een situatie zit waar je nu bent, zelfs als je nog in de bergen bent, vooral als je in een situatie zit, zul je ermee door kunnen gaan.

Scholz wist hoe hij vertrouwen kon hebben in de Householdsperre en 60-Milliards-Loch gerade een krachtige Four-Milliards-Spritze – voor het „EU-Afrika-Wasserstoffinitiative“. En we gaan op reis met behulp van onze klimaatconferentie in Dubai, met 100 miljoen euro voor een mondiaal klimaatfonds. Die geheime Wirtschaft? Kan warten. Irgendwann je bent hier in een Gipfel in Kanzleramt.