Autobahnausbau vs. Klimaschutz – die Autoindustrie und ihre Macht

Verstärkter Autoverkehr, Oberflächenversiegelung, energieintensive Bauarbeiten – der Bau neuer Autobahnen hat vielfältige negative Folgen für das Klima. (dpa/Picture Alliance/Jan Woitas)

Der Streit zwischen den Regierungsparteien über einen schnelleren Ausbau der Autobahnen geht weiter. Ein Treffen der Koalitionsspitzen am 26. Januar brachte keine Einigung über die Frage, ob und wie sich beschleunigte Planungsprozesse im Verkehrssektor mit den kommunalen Klimazielen vereinbaren lassen.

Hier prallen die Grundüberzeugungen zweier der drei Ampel-Koalitionspartner aufeinander: FDP und Grüne. Bundesverkehrsminister Volker Wissing und seine Partei, die FDP, halten den Ausbau der Autobahnen für dringend notwendig, um den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu halten. Auch im Güterverkehr spielen Autobahnen laut Wissing eine größere Rolle als der Schienenverkehr. Ein Ausbleiben des Ausbaus könnte Wirtschaft und Arbeitsplätze gefährden.

Wie bei den Erneuerbaren Energien will der FDP-Politiker, dass der Autobahnausbau künftig als „überwiegendes öffentliches Interesse“ eingestuft und behandelt wird. Dadurch konnten Planungsprojekte stark beschleunigt und vereinfacht werden. Die Grünen lehnen das ab. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sieht einen schnellen Ausbau der deutschen Autobahnen als Hindernis für das Erreichen der Klimaziele. Verschiedene Umweltorganisationen argumentieren ähnlich.

Das Kriterium „von herausragendem öffentlichem Interesse“: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung über Sofortmaßnahmen zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien („Osterpaket“ von 2022) stuft die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger als „im überwiegenden öffentlichen Interesse“ ein. „Bis die Stromerzeugung in Deutschland nahezu treibhausgasneutral ist, sollten erneuerbare Energien vorrangig in die durchzuführende Schutzgüterabwägung einbezogen werden“, heißt es in Artikel 1.

Stattdessen wollen die Grünen den Ausbau der Infrastruktur priorisieren, die deutlich mehr zum Klimaschutz beiträgt – etwa das Schienennetz. Bei Autobahnen setzt sich die Partei für die Sanierung bestehender Abschnitte, einschließlich Brücken, ein. Lemkes Sorge: Wenn schnell neue, zusätzliche Autobahnen gebaut werden, könnten die Auswirkungen auf Klima und Umwelt vernachlässigt werden.

Im Verkehrsbereich ist der Abstand zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung besonders groß. Obwohl Deutschland seine Treibhausgasemissionen zwischen 2000 und 2021 um 27 Prozent reduzierte, konnte der Verkehrssektor nur eine Reduzierung von 18 Prozent erreichen, wie ein Bericht des Sachverständigenrates für Klimafragen zeigt.

Das Bundesklimaschutzgesetz (Seite 10) sieht vor, dass der Ausstoß von Treibhausgasen im Verkehrssektor bis 2030 auf 85 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente sinken soll. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 hat der Verkehrssektor rund 148 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Tatsächlich müssten die Emissionen in diesem Bereich 14-mal schneller sinken als bisher, damit die Klimaschutzziele für 2030 erreicht werden können.

Laut einer Analyse des Sachverständigenrates für Klimafragen ist der Straßenverkehr für 97 Prozent der Gesamtemissionen im Verkehrssektor verantwortlich. Zu beachten ist, dass nur der nationale Flugverkehr in die Bilanz aufgenommen wird. Fernreisen mit dem Flugzeug sind nicht enthalten.

Vereinfacht gesagt: Je größer das Autobahnnetz, desto bequemer ist es, bestimmte Orte ohne große Umwege mit dem Auto zu erreichen. Die Folge: Als Fortbewegungsmittel entscheiden sich tendenziell mehr Menschen für das Auto, das – zumindest bei Verbrennungsmotoren – eine deutlich schlechtere Pro-Kopf-Klimabilanz aufweist als beispielsweise Bahnreisen.

Die Grafik zeigt die Treibhausgasemissionen in Gramm pro Personenkilometer für verschiedene Verkehrsmittel (Umweltbundesamt/Statista (Matthias Janson))

Die Verkehrswissenschaft bezeichnet diesen Zusammenhang als induzierten Verkehr – also das Phänomen, dass durch verbesserte Straßen mehr Menschen das Auto nutzen. Auf diesen Zusammenhang verweisen auch die Grünen. Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) sieht das anders: Der Verkehr werde nicht von der Straße belebt, sondern von den Bedürfnissen der Gesellschaft. Menschen fahren nicht, weil es Straßen gibt, sondern weil sie mobil sein wollen.

Doch nicht nur der zunehmende Pkw-Einsatz durch die längeren Autobahnkilometer dürfte sich negativ auf den CO2-Ausstoß auswirken – auch der Bau selbst hinterlässt Spuren: Asphalt etwa enthält das Bindemittel Bitumen, das heißt ein Nebenprodukt der klimaintensiven Ölverarbeitung. Auch die Produktion und der Transport von Kiessanden, die für den Unterbau von Autobahnen benötigt werden, wirken sich auf die Klimabilanz aus. Außerdem wird das Aggregat vor Ort aufgeheizt – auch das verbraucht Energie und setzt CO2 frei.

Außerdem tragen Autobahnen, wie alle Asphaltflächen, zur Bodenversiegelung bei. Die Folgen sind vielfältig: Regenwasser kann nur schwer abfließen und landet statt auf dem Boden in Flüssen. Wie das Umweltbundesamt betont, können versiegelte Böden kein Wasser verdunsten und tragen daher im Sommer nicht zur Luftkühlung bei. Früher oder später wird der Boden unfruchtbar. Pflanzen, die als Schattenspender und Wasserverdampfer dienen könnten, wachsen dort nicht mehr. Zudem steigt die Hochwassergefahr und der Grundwasserspiegel sinkt.

Wenn eine Autobahn sogar durch Moorgebiete führt, würde der negative Aspekt noch verstärkt. Denn die Fähigkeit der Moore, große Mengen klimaschädlicher Gase zu binden, würde zumindest dort verloren gehen.

Zunächst einmal: eine große. Die Automobilindustrie hat sich seit ihren Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts auch – oder gerade – in Deutschland zu einem der wichtigsten Industriezweige der Weltwirtschaft entwickelt.

Wie eine Studie des Verkehrsforschers Guilio Mattioli erläutert, hat der Automobilbau historisch gesehen eine wichtige Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung frühindustrialisierter Länder gespielt: Durch die Einführung produktivitätssteigernder Innovationen in Technologie und Arbeitsorganisation konnte er seinen Einfluss auf andere Sektoren ausdehnen .

Auch heute noch ist die Automobilindustrie eng mit anderen Wirtschaftszweigen verflochten – zu den zahlreichen Zulieferern gehören Branchen wie die Stahl-, Glas- und Gummiindustrie. Auch die Versicherungswirtschaft profitiert von der Autoproduktion und dem Verkehr. Der Staat wiederum profitiert von der Autoindustrie und ihren Zulieferern auf nationaler und lokaler Ebene, etwa durch Unternehmenssteuern.

Das etablierte System der industriellen Automobilfertigung ermöglicht die Produktion großer Stückzahlen in kurzer Zeit. Damit die heutige hochautomatisierte Produktionslinie jedoch rentabel bleibt, sind die Hersteller gezwungen, möglichst viele Fahrzeuge zu produzieren – nahezu unabhängig von der Nachfrage, so die Erkenntnisse des Verkehrsforschers Guilio Mattioli. Die Folge der Überproduktion sei ein Rentabilitätsproblem in der Branche und eine „fire and forget“-Haltung beim Autoverkauf, schreibt der Wissenschaftler. Die Branche hat es versäumt, sich auf ein nachhaltigeres und profitableres Geschäftsmodell zu konzentrieren.

