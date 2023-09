Die Gewerkschaft United Auto Workers kündigt an, dass sie in drei Fabriken streiken wird, um die Detroiter Unternehmen zu besseren Lohn- und Sozialleistungen zu drängen.

Zu den Fabriken gehören ein General Motors-Montagewerk in Wentzville, Missouri, ein Ford-Werk in Wayne, Michigan, und ein Stellantis-Jeep-Werk in Toledo, Ohio.

Die Verträge zwischen 146.000 Autoarbeitern und den Unternehmen laufen am Donnerstag um 23:59 Uhr ET aus.

Trotz erhöhter Angebote von Ford und GM scheint es, dass vor Ablauf der Frist keine Vereinbarungen getroffen werden.

UAW-Präsident Shawn Fain sagte am Donnerstagabend, dass weitere Fabriken auf die Streikliste gesetzt werden könnten, wenn die Verhandlungen nicht im Sinne der Gewerkschaft verlaufen.

Die Kluft zwischen den beiden Seiten drohte den ersten gleichzeitigen Streik der UAW gegen alle drei Detroiter Unternehmen in der 80-jährigen Geschichte der Gewerkschaft auszulösen, ein potenzieller Schock für eine Wirtschaft, die bereits unter der Belastung durch die erhöhte Inflation steht. Es ist auch ein Test für die geschätzte Behauptung von Präsident Joe Biden, er sei der gewerkschaftsfreundlichste Präsident in der Geschichte der USA.

Die Gewerkschaft hat eine Liste mit Forderungen, darunter eine Gehaltserhöhung um 36 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren, eine Erhöhung der Lebenshaltungskosten und die Abschaffung unterschiedlicher Lohnstufen für Arbeitnehmer. Ford und GM bieten im nächsten Vertrag 20 Prozent, während das letzte bekannte Angebot von Stellantis 17,5 Prozent betrug.

Ford-Chef Jim Farley sagte am Mittwochabend, das Unternehmen habe der Gewerkschaft vier Angebote gemacht, ohne ein „echtes Gegenangebot“ zu erhalten.

„Es ist schwer, einen Vertrag auszuhandeln, wenn es niemanden gibt, mit dem man verhandeln kann“, sagte er und fragte sich laut, ob Fain zu sehr damit beschäftigt war, Streiks oder Veranstaltungen zu planen, die darauf abzielten, Werbung zu machen.

Es wurden kaum Fortschritte erzielt

Das Unternehmen, so Farley, habe ein großzügiges Lohnangebot gemacht, Lohnstufen abgeschafft, Lohnerhöhungen bei den Lebenshaltungskosten eingeführt und die Urlaubszeit verlängert. Die Gewerkschaft bestreitet seine Behauptung, die Tarife seien beendet worden.

Ford teilte am Donnerstagmittag mit, dass noch immer kein Gegenangebot zu seinem vierten Angebot eingegangen sei. GM sagte jedoch, es habe ein anderes Angebot gemacht.

Die Automobilhersteller behaupten, dass sie enorme Investitionen in die Entwicklung und den Bau von Elektrofahrzeugen tätigen müssen, während sie gleichzeitig Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bauen und konstruieren müssen. Sie sagen, ein teurer Tarifvertrag könnte ihnen Kosten aufbürden, die sie dazu zwingen würden, die Preise gegenüber ihren nicht gewerkschaftlich organisierten ausländischen Konkurrenten anzuheben. Und sie sagen, sie hätten der Gewerkschaft faire Vorschläge gemacht.

ANSEHEN | Gewerkschaftsmitglieder marschieren nach beispiellosem Streiksommer bei der Parade zum Tag der Arbeit: Gewerkschaften begehen den Tag der Arbeit nach einem Sommer voller Beschäftigungsaktionen Die Arbeiterbewegung in Kanada feierte den Tag der Arbeit, und viele Gewerkschaftsmitglieder fühlten sich nach einem Sommer voller Arbeitskämpfe ermutigt, sich zu organisieren.

Der Gewerkschaftsvorsitzende sagte, es sei immer noch möglich, dass alle 146.000 UAW-Mitglieder austreten könnten, aber die Gewerkschaft werde zunächst in einer begrenzten Anzahl von Betrieben streiken.

„Wenn die Unternehmen weiterhin in böser Absicht verhandeln oder weiterhin zögern oder uns weiterhin beleidigende Angebote machen, wird unser Streik weiter zunehmen“, sagte Fain. Er sagte, die gezielten Streiks mit der Gefahr einer Eskalation würden „die Unternehmen im Unklaren halten.“

Sollte es bis Ende Donnerstag keine Einigung geben, würden die Gewerkschaftsfunktionäre am Freitag nicht verhandeln und sich stattdessen den Arbeitern an den Streikposten anschließen, sagte er.

Neben allgemeinen Lohnerhöhungen fordert die Gewerkschaft die Wiedereinführung von Erhöhungen der Lebenshaltungskosten, ein Ende der unterschiedlichen Lohnstufen für Fabrikjobs, eine 32-Stunden-Woche mit 40 Stunden Lohn und die Wiederherstellung der traditionellen Leistungszusage Renten für Neueinstellungen, die jetzt nur noch Rentenpläne im 401(k)-Stil erhalten, Rentenerhöhungen für Rentner und andere Posten.

In einer Vereinbarung aus dem Jahr 2019 erhielt die Gewerkschaft über einen Zeitraum von vier Jahren eine Gehaltserhöhung von sechs Prozent, in einigen Jahren Pauschalbeträge sowie Gewinnbeteiligungsschecks.

Der Spitzenlohn für einen Arbeiter in einem Montagewerk beträgt jetzt 32 US-Dollar pro Stunde.

Wenn Arbeiter wie dieser in einem Ford-Werk ihren Job kündigen, wäre das die größte kollektive Arbeitskampfmaßnahme für die US-Automobilindustrie seit 80 Jahren. (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

Die Angebote aller drei Unternehmen zur Anpassung der Lebenshaltungskosten seien mangelhaft, sagte Fain und bieten kaum oder keinen Schutz vor Inflation.

Die Unternehmen lehnten Gehaltserhöhungen für Rentner ab, die seit über einem Jahrzehnt keine erhalten hätten, sagte Fain, und sie streben Zugeständnisse bei den jährlichen Gewinnbeteiligungsschecks an, die oft mehr als 10.000 US-Dollar betragen.

Stellantis sagte, es habe der Gewerkschaft ein drittes Lohn- und Sozialleistungsangebot gemacht und warte auf eine Antwort.

„Unser Fokus liegt weiterhin darauf, in gutem Glauben zu verhandeln, um vor Ablauf der morgigen Frist eine vorläufige Einigung auf dem Tisch zu haben“, sagte Tobin Williams, Leiter der Personalabteilung des Unternehmens in Nordamerika, in einer Erklärung. „Die Zukunft unserer vertretenen Mitarbeiter und ihrer Familien verdient nichts Geringeres.“

GM sagte, dass man weiterhin in gutem Glauben verhandelt und „zusätzliche starke Angebote“ unterbreitet.

Farley, der CEO von Ford, sagte, sein Unternehmen habe seit dem 29. August vier „zunehmend großzügige“ Angebote gemacht.

Farley sagte, Ford habe sein Lohnangebot angehoben, Lohnstufen abgeschafft und die Zeit, die Stundenarbeiter brauchen würden, um die Höchstgrenze zu erreichen, von acht auf vier Jahre verkürzt und mehr Freizeit hinzugefügt.

Ein Mittelweg ist schwer zu finden

Thomas Kochan, Professor für Arbeit und Beschäftigung am Massachusetts Institute of Technology, sagte, beide Seiten müssten schnell große Kompromisse eingehen, um die Streitigkeiten vor Ablauf der Frist am Donnerstag beizulegen.

„Es wird auf den Punkt kommen, und bis zum letzten Moment wird es keine Einigung geben, wenn es überhaupt eine gibt“, sagte er.

Er sagte, die Gewerkschaft wisse, dass ihre ursprünglichen Vorschläge für keines der Unternehmen realistisch seien, aber die Unternehmen seien sich darüber im Klaren, dass sie eine sehr kostspielige Einigung erzielen müssten, einschließlich der Festlegung gestaffelter Löhne für Menschen, die die gleiche Arbeit verrichten.