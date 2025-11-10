Dresden – Schrecklicher Vorfall in Dresden Pieschen ! Am Samstagabend kam es aufgrund einer gefährlichen Situation zu einer Schießerei.

Weil ein Auto auf ihn zukam, musste ein Streifenpolizist (33) in Dresden am Samstag seine Dienstwaffe einsetzen. (Symbolfoto) © Matthias Balk/dpa



Kurz vor 22.30 Uhr fand ein Streifentrupp einen Nissan mit gestohlenem Kennzeichen auf einem Parkplatz in der Harkortstraße, wie die Polizei mitteilte.

„Im Fahrzeug befanden sich vermutlich zwei Männer“, sagte Sprecher Marko Laske (50) gegenüber TAG24. Die beiden bemerkten die Beamten, starteten ihr Auto und rannten auf sie zu.

„In dieser Situation nutzte ein 33-jähriger Beamter seine Dienstwaffe und schoss auf einen Reifen des Autos“, erklärte Laske. Die Kugel verfehlte jedoch das Ziel. „Am Auto entstand kein Schaden und glücklicherweise auch keine Verletzten.“

Die Verdächtigen zogen zurück und flüchteten. Die Einsatzkräfte konnten den Nissan in der Nähe orten – die Insassen hatten das Auto jedoch bereits verlassen.