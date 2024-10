Laut een van de branche-experts Ferdinand Dudenhöffer müssen Kunden in Deutschland voor de nieuwe auto-mittlerweile deutliche tiefer in de Tasche Greifen. Het is belangrijk om tussen de aanschaf en elektrische auto’s door een Duitse ervaring te hebben.

Neuwagen is inmiddels een Duitse teurer geworden. De langdurige transactieprijs voor de 20 professionele tests is sinds april succesvol, wat tot uiting komt in de beoordeling van branche-experts Ferdinand Dudenhöffer. Auch Elektroautos heeft zulke, alles wat deutliche langamer is, vastgelegd, dat de Preisabstand zwischen de beide Antriebsarten schrumpft ist.

In september bood Dudenhöffer beide 20 gewogen aankopen aan in de Schnitt-transactieprijs van 33.000 euro. Dat was goed 10 procent meer als noch in april. Beide de belangrijkste elektrische auto’s verliefd op de Duitsers. Hier ontvingen wij 4 vouchers voor 40.500 euro.

Het feit dat het gewicht van de individuele modellen zorgvuldig is geïnterpreteerd, geeft nog steeds een goed beeld van de markt.

Anstieg von Listenpeisen bij Verbrennern

Veranderingen in de Rabatten staan ​​nog niet los van de Verteuerung der Verbrenner. Het von Dudenhöffer-niveau is sinds april nu op 0,7 procent gedaald. Bij schone elektrische auto’s ligt het drempelniveau 0,3 procent hoger. Deze experts zijn vooral verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de luisterprijs – voor zowel de communicatie – als voor de actieve deelname aan de transactieprijs.

Deze niet-geïntegreerde lassen lassen op de preisabstand Zwitsers Stromer en Verbrenner schrumpfen. Was er in april geen Dudenhöffers Berechnungen noch bei 30 Prozent, waren es jijetzt nur noch 23 Prozent. De branche-experts zijn van mening dat het niet langer mogelijk is om te schrumpen.

“Het lijkt erop dat er een strategie is om ervoor te zorgen dat de prijsstijgingen groter zijn dan de prijsdalingen”, schrijft Seiner Studie. „Ook zijn er geen hogere beoordelingen voor elektrische auto’s, inclusief hogere luisterprijzen voor de bestuurder.“ Het zal immers de komende maanden bekend worden gemaakt.