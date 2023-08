Auto mitgerissen – Unwetterdrama: Vierköpfige Familie evakuert

Starker Regen hat im Salzburger Oberpinzgau zu mehreren Vermurungen geführt. Een Pkw wurde am Donnerstagabend auf der B161, der Pass Thurn Straße, von einer Mure erfassst en gegen eine Leitplanke schoben. In Mittersill trat der Rettenbach über die Ufer. Een gezin met twee kleine kinderen moet een huis hebben dat geëvacueerd is.

Heftiger Starkregen sorgte Donnerstagabend für gefährliche Situationen auf den Straßen von Mittersill. Die Pass Thurn Straße (B161) werd door von Vermurungen beeinträchtigt, wobei ein deutsches Fahrzeug von einer Mure erfassst wurde. Gluclicherweise blieben der 44-jarige Lenker en seine Beifahrerin (39) unverletzt.PKW erfasstWie die Polizei am Freitag mitteilte, ging mehrere Muren nieder. Ein PKW heeft er snel en gegen een Leitplanke schoben. Die Polizei en het Rote Kreuz waren schnell vor Ort, um die schockten Urlaubsgäste zu betreuen en ihnen zu helfen. Die Straßenmeisterei arbeitete hart, um die getroffen Abschnitte der Pass Thurn Straße zischen den Straßenkilometern 5.2 en 7.0 freizugeben. Die Straße konnte schließlich tegen Mitternacht wieder für den Verkehr geöffnet zijn.Nicht nur die Pass Thurn Straße wurde von den Wetterextremen beeinträchtigt. Der Rettenbach trat über die Ufer, was zur Überflutung der Rettenbachstraße führte. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr agierte schnell, um die betrokken Fahrbahn zu räumen. Een vierkoppige familie wurde aus ihrem Haus im 1. Obergeschoss evakuiert, nachdem de Feuerwehr die blockierte Zufahrt freigeräumt hatte. Glücklicherweise blieben all Familienmitglieder unversehrt.Kein WasserSeitens des Landes Salzburg heißt es, dass der Ortsteil Rettenbach zu Fuß en mit dem Hubschrauber genauter die Lupe genommen en dann entschieden wird, ob nor weitere Personen evakuiert waren müssen. Die Unwetter heeft de Trinkwasserversorgung im Mittersiller Ortsteil Rettenbach zerstört. Of weiteres kunnen worden getroffen door objecten die Trinkwasser onder de aandacht hebben gebracht.

