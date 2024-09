De Landesregierung van Nedersaksen heeft de nieuwe auto-industrie opgericht voor Kauf von Elektroautos. Premier Stephan Weil Dien uw bestelling direct in voor aankoop. “Dit is de toekomst, de man is volledig vrij van reizen en de minderjarigen zijn eerst en na de vakantie in de open lucht”, zei de SPD-politicus in de Landtag in Hannover in een regelgevingsoverzicht van Volkswagen. Een Größenordnung für die Steuerermäßigung nannte Weil nicht.

De oppositie van CDU en de AfD is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de E-mobiliteit voor de toekomst van de automobielindustrie. “Diese Krise, Herr Ministerpräsident, ist Ihre Krise,” zei CDU-fractieleider Sebastian Lechner.

Weil: Zweifel een E-Mobilität sinds «Bärendienst»

Directeur Wij informeren u over de behoefte aan stuurondersteuning en het gebruiksgemak bij de aanschaf van E-Cars. Als we de Möglichkeiten herhalen, die discutiert zijn, zijn er Kaufprämien, Abwrackprämien en een Mehrwertsteuersenkung an.

Voor mensen met weinig spaargeld geldt dat ze de financiële last moeten kunnen dragen, en zij zullen blijven profiteren van de lease, zoals we later zeiden: “Wij mensen, mijn hele familie, zullen blij zijn met hun eigen geld.”

Vandaag was dat helemaal niet het geval, maar ze waren “blijvend vrij van CO2-uitstoot en elektrische mobiliteit”. De industrie is immers gebaseerd op miljardeninvesteringen, maar de EU en de Unie worden bestuurd door de verantwoordelijkheid van de Unie. “Jetzt inmitten des Umbaus Zweifel zu säen, das weisst der Industrie werkt aan een Bärendienst,” zei Weil.

VW soll Standard Schließungen vermijden

Met een blik op Volkswagen De mening van de SPD-politicus, dat de regering van het land verantwoordelijk is voor buitenlandse zaken, dat de Schließung von Standorten kan worden vermeden. „Het ontwerp, de ontwikkeling van het ontwerp, hangt af van de reisnormen en de vereiste vaardigheden“, zei Weil. „Industriële structuren die uiteindelijk zijn gecreëerd en voor altijd verloren zijn gegaan, moeten zich bewust zijn van al hun belangen. Hierdoor is er altijd een duidelijk begrip in het land, een gedeelde ziel door andere, intelligentere opties.»

Währenddessen hebben bij Volkswagen de Verhandlungen mit der Gewerkschaft IG Metall über den Haustarifvertrag begonnen. Uw werk wordt immers goed gedaan en uw vaardigheden en werkvaardigheden worden er niet door beïnvloed, wat ervoor zorgt dat uw werk goed vordert met uw jobtraining. Wij hopen dat uw land veilig zal zijn op de werkplek, en dat u gelukkig zult zijn, dat al uw belangen zullen worden vervuld tegen het einde van november.

CDU: “Müssen verstehen, dass Verbote nichts brengen”

CDU-chef-chef Lechner heeft kritiek gekregen op de regie van de Krise der Autobranche op Teufel die op het Elektromobiliteitsfeest komt. “Als je jezelf niet corrigeert, ga je dood Automobielindustrie Duitsland ruïneren,” zei de Oppositionsführer. “Sie müssen einfach verstehen, dass Verbote nichts brengen.” Het feit dat de Duitse CO2-emissiehandel en markteconomische instrumenten voor de CO2-handel van de EU werden aangepast om het klimaat in de transportsector te verbeteren.

Fractieleider Klaus Wichmann van de AfD zei dat er in de toekomst nieuwe aankopen zullen worden gedaan, aangezien de markt voor elektrische auto’s binnenkort zal zijn verzadigd. «Die ene, die ene Elektrische auto om erachter te komen wat je moet doen en hoe je er een kunt kopen. „Deze mensen kopen veel E-auto’s en anderen zouden ook een E-auto kunnen kopen,“ zei hij.

Kritiek op een modelstrategie van Volkswagen

Ook de Preisgestaltung und Modellpolitik von Volkswagen is kritisch tegenover andere partijen. De directeur werd geïnformeerd over de installatierichtlijnen voor de installatie van ID.2 voor 25.000 euro en de ID.1 voor 20.000 euro: „Onbeperkt om in die periode een succes te maken in het programma van Volkswagen.“

Grünen-Fraktionschefin Anne Kura maakt zich zorgen over de identiteit van Volkswagen en de aandacht voor de Europese markt, zodat VW altijd een model van hogere klasse zal hebben. „Je kunt E-auto’s kopen voor minder dan 20.000 euro, voor minder dan 25.000 euro, en in de toekomst heb je andere opties“, aldus de Grünen-Politikerin.

