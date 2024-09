Großwallstadt. Bei einem Kirchenfest in Unterfranken ist ein Autofahrer in eine feiernde Menschengruppe gefahren. Mehrere Menschen seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ob es sich um einen Unfall gehandelt habe oder der 58-jährige Autofahrer in Großwallstadt absichtlich in die Menschengruppe gefahren sei, sei noch unklar, hieß es.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Weil der Mann wiederbelebt werden musste, ging man zunächst davon aus, dass ein gesundheitliches Problem die Unfallursache war. Als jedoch vor Ort weitere Ermittlungen durchgeführt wurden, ging man davon aus, dass es möglich sei, dass der Fahrer absichtlich in die Gruppe gefahren sei. „Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen“, teilte die Polizei mit.

Der 58-Jährige war am späten Nachmittag auf der Hauptstraße der Stadt von der Fahrbahn abgekommen. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam waren vor Ort, um die Leichtverletzten, darunter ein zehnjähriges Kind, zu versorgen. Die Polizei sucht Zeugen.

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

Lesen Sie mehr nach dem Werbung

RND/dpa