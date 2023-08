Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/symbolbild

Ein Zwölfjähriger wurde beim Überqueren eines Zebrastreifens in Rahden im Kreis Ostwestfalen-Lippe von einem Auto mit dem Fahrrad erfasst und leicht verletzt. Einem Polizeibericht zufolge wurde der Junge zunächst auf die Motorhaube des Fahrzeugs eines 83-Jährigen gehoben und fiel dann auf die Straße. Der Zwölfjährige wurde am Samstagmorgen von Ersthelfern versorgt und anschließend in eine Klinik in Lübbecke gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte der Junge Glück, denn er trug einen Helm. Ersten Ermittlungen zufolge schlug er beim Aufprall mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe des Autos.

