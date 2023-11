Autistische Gehirnzustände sind der Schlüssel zur Entschlüsselung

Neurowissenschaftler haben einen faszinierenden Zusammenhang zwischen der Beibehaltung früher Lebenserinnerungen und den mit Autismus verbundenen Entwicklungsverläufen des Gehirns entdeckt (Mittwoch, 8Th November 2023).

Die meisten von uns erinnern sich kaum an ihre Erfahrungen aus der Zeit vor ihrem zweiten Lebensjahr. Diese als „infantile Amnesie“ bezeichnete Form des Gedächtnisverlusts bezieht sich auf den scheinbar vollständigen Verlust episodischer und autobiografischer Erinnerungen, die im frühen Leben entstanden sind. Das Forschungsteam am Trinity College Dublin untersuchte, wie Formen von Autismus die infantile Amnesie beeinflussen.

Es ist bekannt, dass die mütterliche Immunantwort, die als Reaktion auf eine Infektion während der Schwangerschaft ins Leben gerufen wird, sowohl bei Menschen als auch bei Mäusen zur Ursache von Autismus beiträgt. Die Trinity-Neurowissenschaftler berichten erstmals, dass dieser veränderte Gehirnzustand auch den üblichen Verlust von im Säuglingsalter gebildeten Erinnerungen verhindert.

Anhand eines Mausmodells zeigte das Team, das hinter dieser Entdeckung stand, dass die Exposition gegenüber mütterlicher Immunaktivierung, bei der während der Schwangerschaft in Abwesenheit einer Infektion künstlich eine Entzündung induziert wird, um die Gehirnentwicklung der Nachkommen zu verändern, durch Auswirkungen als Schutz gegen den Verlust des Entwicklungsgedächtnisses im frühen Leben wirkt die Art und Weise, wie spezielle Gedächtniszellen (Engramme) im Gehirn funktionieren.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass normalerweise aus der Kindheit vergessene Erinnerungen dauerhaft wiederhergestellt werden können, wenn bei Erwachsenen die richtigen Gedächtnis-Engramme aktiviert werden (in diesen Experimenten verwendeten sie einen „optogenetischen“ Ansatz, bei dem Licht verwendet wird, um bestimmte Nervenbahnen auszulösen, die mit den Gedächtnis-Engrammen verknüpft sind). Interesse). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die kindliche Amnesie auf einen Abrufmangel zurückzuführen ist, da frühe Kindheitserinnerungen immer noch im Gehirn des Erwachsenen gespeichert sind, aber normalerweise nicht durch natürliche Erinnerung abgerufen werden können.

Dr. Tomás Ryan, außerordentlicher Professor an der Trinity School of Biochemistry and Immunology und am Trinity College Institute of Neuroscience, ist leitender Autor des Artikels, der heute in der führenden internationalen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde. Wissenschaftliche Fortschritte.

DR Ryan betonte die Bedeutung dieser Ergebnisse:

„Infantile Amnesie ist möglicherweise die am weitesten verbreitete, aber unterschätzte Form des Gedächtnisverlusts bei Menschen und Säugetieren. Trotz ihrer weitreichenden Relevanz ist wenig über die biologischen Bedingungen bekannt, die dieser Amnesie zugrunde liegen, und über ihre Auswirkungen auf die Engrammzellen, die jede Erinnerung kodieren. Als Gesellschaft gehen wir davon aus, dass das Vergessen von Kleinkindern eine unvermeidbare Tatsache im Leben ist, und schenken ihm daher wenig Aufmerksamkeit.“

„Diese neuen Erkenntnisse legen nahe, dass die Immunaktivierung während der Schwangerschaft zu einem veränderten Gehirnzustand führt, der unsere angeborenen, aber reversiblen ‚Vergessensschalter‘ verändert, die bestimmen, ob das Vergessen kindlicher Erinnerungen auftritt.“ Diese Forschung hat erhebliche Auswirkungen auf die Verbesserung unseres Verständnisses von Gedächtnis und Vergessen in der gesamten kindlichen Entwicklung sowie auf die allgemeine kognitive Flexibilität im Kontext von Autismus.“

Hauptautor der StudieDr. Sarah Powerdie ihre Doktorarbeit im Team von Dr. Ryan abgeschlossen hat (jetzt Postdoktorandin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, Deutschland), sagte:

„Die frühen Entwicklungsverläufe unseres Gehirns scheinen Einfluss darauf zu haben, woran wir uns im Laufe der Kindheit erinnern oder was wir vergessen. Wir Wir hoffen nun, detaillierter untersuchen zu können, wie sich die Entwicklung auf die Speicherung und den Abruf früher Kindheitserinnerungen auswirkt, was sowohl aus pädagogischer als auch aus medizinischer Sicht eine Reihe wichtiger Folgewirkungen haben könnte.“

Diese Studie markiert einen wichtigen Meilenstein in der Forschung zum Entwicklungsgedächtnis, indem sie den Zusammenhang zwischen der Beibehaltung früher Kindheitserinnerungen und mütterlichen Immunreaktionen im Zusammenhang mit der Autismus-Spektrum-Störung (ASD) beleuchtet. Es betont auch die Anpassungsfähigkeit der Gehirnfunktion als Reaktion auf Umweltherausforderungen in der gesamten embryonalen und frühen postnatalen Entwicklung.

Diese Forschung wurde von der Jacobs Foundation unterstützt; Science Foundation Irland; der Europäische Forschungsrat; Boehringer Ingelheim Fonds; das Lister Institute of Preventive Medicine; die Brain & Behavior Research Foundation; und das Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR).

Weitere Engagement- und Forschungsaktualisierungen finden Sie unter: https://www.ryanlabtcd.org/team oder folgen Sie @RyanLabTCD, @TJRyan_77, @SarahDPower auf X.