Die vier sehenswertesten Privattheaterproduktionen Deutschlands kommen aus Bremen, dem Saarland, Baden-Württemberg und Sachsen. Für ihre Leistungen in der Spielzeit 2022/23 erhalten sie den Monica-Bleibtreu-Preis und den Publikumspreis, wie die Veranstalter der 11. bundesweiten Privattheatertage am Sonntag in Hamburg bekannt gaben. Die Festivaljury wählte aus zwölf Produktionen privater deutscher Theater.