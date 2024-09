De Leipziger Autor Clemens Meyer ontving de subsidie ​​van 20.000 euro voor de Franse Vrije Prijs 2025. Damit werd het omvangrijke werk van de auteurs, waarin er altijd een nieuwe bron van literair talent en hun eigen souveränität als een umtriebiger Künstler en een vrije geest van de wereld is, namelijk het cultuurministerie in Dresden. Het nieuwste werk over „The Projectors“ staat op de longlist voor de Duitse boekenprijs.

U ontvangt 7.500 euro aan aankoopprijzen van theaterdirecteur Georg Genoux uit Bautzen en van Leipzig aufgewachsene Autorin Tina Pruschmann. “De prijs is voor literatuur- en theaterproductie en productie in Saksen, evenals artistieke en sociale ontwikkeling,” zei minister van Cultuur Barbara Klepsch (CDU).

Dat Aanduiding soll am 17 januari 2025 in Kamenz, der Geburtsstadt von Namensgeber Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), verloren. Sinds 1993 hebben we vele onderscheidingen ontvangen uit het verleden en recente lezingen in de geest van toneelschrijvers in literatuur, literaire kritiek en theater. Der Dichter der Aufklärung, der Klassiker-Dramen wie «Nathan der Weise», «Minna von Barnhelm» en «Emilia Galotti» schuf, wuchs in Kamenz auf, besuchte in Meißen die Fürstenschule St. Afra en verder studeren in Leipzig.

