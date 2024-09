Auszeichnung: 10.000 euro voor debuut: Dortmund ontvangt de eerste stripprijs

De eerste gepubliceerde Comic Prize of the City Dortmund geïnspireerd door de Zeichnerin Hannah Brinkmann uit Hamburg voor deze Graphic-Novel-Debüt. Met behulp van 10.000 Euro dotierten Auszeichnung zal de stad strip- en tekenfilmscènes blijven leven en een opvallende stripstad worden, die hier op een centrale plaats zal staan. Dus zie in het Ruhrgebied met veel talent voor Zeichner en Zeichnerinnen, musea en andere faciliteiten voor het bezoeken van workshops, tentoonstellingen en tags.

Nieuws „Outline“ van Michèle Fischels :

Eerste man, laatste man

Z+ (onder voorbehoud); Zensur in de VS :

Vervolgde boeken

Restaurant Reitstall Klövensteen :

Gebeizter Lachs am Pferdestall



De eerste Preisträgerin Hannah Brinkmann heeft de Jury afgerond met mijn eigen persoonlijke Graphic Novel «Given my Gewissen». Het was 2020 voor het eerste werk in het Romeinse formaat. Op basis van mijn eigen familiegeschiedenis kan men zich voorstellen dat met het bestuur van de Bondsrepubliek en het bestuur van de regering in 1957 en de bijbehorende juridische conflicten. In deze woorden nemen de Romeinen hun eigen vorm aan met hun thema’s, inhoud en afbeeldingen, creatieve en artistieke ontwikkeling, en dit is de basis voor begrip.

De Hamburger Comic-Künstlerin is ook regelmatig nuttig in hun werk, ook in Zeitungen en Magazinen. Demnächst zie een nieuwe graphic novel.

© dpa-infocom, dpa:240925-930-242968/1