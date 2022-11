Auswertung zeigt: Immer mehr billige Arbeitskräfte bei der Deutschen Bahn

„Business Insider“ berichtet über die Auswertung. Um dem gestiegenen Reiseaufkommen der letzten Jahre gerecht zu werden, hat die Deutsche Bahn die Zahl der Teilzeitbeschäftigten, geringfügig Beschäftigten und Leiharbeiter erhöht.

Die Daten zeigen, dass die Teilzeitbeschäftigung zwischen 2010 und 2021 um 80,8 Prozent gestiegen ist. Im Jahr 2021 war rund jeder achte DB-Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Dagegen hat sich die Zahl der Vollzeitbeschäftigten seit 2010 mit 44,3 Prozent nur etwa halbiert.

Die Ergebnisse der Statistik zeigen auch, dass seit 2010 deutlich mehr geringfügig Beschäftigte bei der Deutschen Bahn tätig sind – von 2010 bis 2019 ist die Zahl um 38 Prozent gestiegen. Am auffälligsten ist die Zunahme der Zeitarbeitskräfte im Schienenverkehr. Waren es 2013 noch 1.052 Leiharbeiter, waren es 2021 fast doppelt so viele (2.078 Leiharbeiter).

Die Bahn stellt immer mehr Geringverdiener ein und befristet mehr Verträge

Gleichzeitig ist ihr Anteil an der Gesamtwirtschaft um 4,3 Prozent gesunken. Dazu zählen Servicefachkräfte, Beschäftigte im Straßen- und Schienenverkehr, im Bereich Überwachung des Schienenverkehrsbetriebs, Kaufleute im Bereich Schienenverkehr und im Bereich Fahrzeugführung im Schienenverkehr. Zudem hatten Neueinstellungen im Schienenverkehr 2021 deutlich häufiger befristete Verträge als 2013. Konkret ist das ein Plus von 31 Prozent. Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft, wo sich das Zeitlimit um 15 Prozent erhöhte, war es im Schienenverkehr doppelt so hoch.

Die Auswertungen zeigen auch, dass das Medianeinkommen der Beschäftigten im Schienenverkehr zwischen 2010 und 2021 kontinuierlich gestiegen ist. Lag es 2010 noch bei 2831 Euro, waren es 2021 bereits 3462 Euro. Damit liegt der Wert 54 Euro unter dem gesamtwirtschaftlichen Wert von 3516 Euro im selben Jahr. Insgesamt zeigen die Auswertungen, dass die Zahl der Beschäftigten im Niedriglohnsektor im Schienenverkehr zwischen 2010 und 2021 um 25 Prozent gestiegen und insgesamt gesunken ist.