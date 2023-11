Auswahl von Thursday Night Football, Vorhersagen des Modells bei einem Wurf von 174-123

Beim Thursday Night Football treffen die Tennessee Titans und die Pittsburgh Steelers zum 81. Mal aufeinander. Die Steelers liegen mit einem Vorsprung von 48:32 in Führung, darunter 7:2 in den letzten neun Spielen und vier Siege in Folge. Tennessee liegt in dieser Saison insgesamt bei 3:4 und hat einen 28:23-Sieg gegen die Atlanta Falcons errungen. Pittsburgh ist Gastgeber dieses Duells im Acrisure Stadium, wobei die Steelers eine Gesamtnote von 3:4 und eine Heimnote von 2:2 in diesen Wettbewerb einbringen. Titans-Rookie-Quarterback Will Levis wird anstelle des verletzten Ryan Tannehill (Knöchel) starten.

Anpfiff ist um 20:15 Uhr ET in Pittsburgh. Die Steelers sind Drei-Punkte-Favoriten, während das Über/Unter bzw. die Gesamtzahl der Punkte, die Vegas erwartet, in der neuesten Titans vs. Steelers-Quoten bei 37 liegt. Bevor Sie Steelers vs. Titans-Tipps oder NFL-Vorhersagen festlegen, müssen Sie sich die NFL-Wettempfehlungen des SportsLine-Projektionsmodells ansehen.

Das Modell, das jedes NFL-Spiel 10.000 Mal simuliert, hat seit seiner Einführung für 100-Dollar-Spieler bei bestbewerteten NFL-Picks weit über 7.000 US-Dollar zugelegt. Das Modell startet in Woche 9 der NFL-Saison 2023 mit einer unglaublichen Bilanz von 174-123 bei bestbewerteten NFL-Picks, die bis in die Saison 2017 zurückreichen. Seit Woche 7 der letzten Saison liegt die Bilanz bei den bestbewerteten NFL-Picks ebenfalls bei 28:15.

Das Modell landete bei NFLPickWatch in den letzten sechs Jahren auch bei direkten NFL-Picks in den Top 10 und schlug in diesem Zeitraum viermal mehr als 94 % der Football-Pick’em-Spieler von CBS Sports. Wer es verfolgt hat, ist weit oben.

Jetzt hat sich das Modell auf Titans vs. Steelers konzentriert und gerade seine Tipps und Vorhersagen bekannt gegeben. Die Auswahl des Modells können Sie nur bei SportsLine sehen. Hier sind mehrere NFL-Quoten und Wettlinien für Steelers vs. Titans:

Verteilung zwischen Titans und Steelers: Steelers -3

Titans vs. Steelers über/unter: 37 Punkte

Geldlinie Titans vs. Steelers: Steelers -152, Titans +128

TN: Die Titans stehen in dieser Saison 4:3 gegen den Spread

PITT: Die letzten vier Spiele der Steelers lagen unter der Gesamtzahl

Titans vs. Steelers-Tipps: Siehe Tipps bei SportsLine

Warum die Titans decken können

Tennessee hat in Woche 8 in der Luft Fuß gefasst und wird versuchen, dies mit Will Levis als Quarterback fortzusetzen. Der Rookie aus Kentucky startete zum ersten Mal in seiner Karriere gegen die Atlanta Falcons und warf 238 Yards und vier Touchdowns ohne Interception. Levis war erst der dritte Spieler in der NFL-Geschichte mit vier Pass-Touchdowns bei seinem Debüt, und seine Fähigkeit, Fehler zu vermeiden, ist der Schlüssel für eine Tennessee-Offensive, die in ausgeglichenen Spielen nur acht Ballverluste erzielt.

Die Titans sind auch am Boden hinter Derrick Henry stark und erreichen in dieser Saison durchschnittlich 4,5 Yards pro Lauf. Außerdem verfügen sie über einen etablierten Star auf der Außenseite, der Levis das Leben leichter macht. Der fünfmalige Pro-Bowl-Spieler DeAndre Hopkins erzielte letzte Woche 128 Receiving Yards und drei Touchdowns und war damit der erste Spieler seit drei Jahrzehnten, der bei seinem ersten NFL-Auftritt drei Touchdown-Pässe von einem Quarterback fing. Hopkins hat jetzt 100-Yard-Spiele mit 12 verschiedenen Quarterbacks, die meisten von allen Spielern seit 1991, und rangiert unter den ersten vier aktiven NFL-Spielern bei Karriere-Empfängen (884), empfangenden Yards (11.802) und empfangenden Touchdowns (74). ). Sehen Sie hier, welches Team Sie auswählen sollten.

Warum die Steelers decken können

Pittsburghs Offensive könnte in diesem Duell Fuß fassen. Die Steelers haben in dieser Saison nur zwei Fumbles verloren, eine Top-Drei-Marke in der NFL, und Pittsburgh liegt mit nur acht Ballverlusten in den Top 10. Die Titans haben nur sechs Takeaways in der Verteidigung und rangieren damit unter den letzten fünf, und kein Team hat weniger Interceptions (zwei) als Tennessee. Das Team von Mike Vrabel liegt in dieser Saison auch bei der Gesamtzahl der erlaubten Yards unter dem Durchschnitt, und Pittsburgh verfügt mit dem aufstrebenden herausragenden George Pickens über eine dynamische Waffe.

Der talentierte Wide Receiver erzielte in den letzten drei Einsätzen, darunter zwei 100-Yard-Spiele, durchschnittlich 86,3 Receiving-Yards pro Spiel. Pickens ist in dieser Saison auch die Nummer 2 in der NFL in Yards pro Empfang (18,6) und hat in sieben Spielen 522 Yards und 20 First Downs erzielt. Pickens hat im Jahr 2023 12 Spiele mit 20 oder mehr Yards, darunter das fünftlängste Spiel (71 Yards) in der Liga in dieser Saison. Er ist eine Bedrohung, da er bei jeder Berührung ein explosives Spiel erzeugt und den Steelers mehr Dynamik in der Offensive verleiht. Sehen Sie hier, welches Team Sie auswählen sollten.

So treffen Sie Titans vs. Steelers-Tipps

Das Modell von SportsLine tendiert unterhalb der Gesamtpunktzahl und fordert 35 Gesamtpunkte. Das Modell besagt auch, dass eine Seite des Spreads in weit über 50 % der Simulationen Gewinne erzielt. Die NFL-Tipps und Analysen des Modells können Sie nur bei SportsLine sehen.

Wer gewinnt also Steelers vs. Titans beim Thursday Night Football und welche Seite des Spreads kassiert weit über 50 % der Zeit? Besuchen Sie jetzt SportsLine, um zu sehen, auf welche Seite des Titans vs. Steelers-Spreads Sie sich stürzen sollten, alles vom fortgeschrittenen Modell, das mehr als 7.000 US-Dollar mehr als die bestbewerteten NFL-Picks bietet, und finden Sie es heraus.