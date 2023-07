Mein Kollege ist gerade an Covid-19 erkrankt. Die Symptome setzten schnell ein und sie beschrieb es als „wie von einem Güterzug erfasst zu werden“. „Wie sehr retro von dir“, kommentierte ein anderer Kollege. Ein anderer antwortete: „Ist das immer noch so?“

Als Gesundheitsreporter, der seit den Anfängen über Covid berichtet, wird mir diese Frage immer noch ziemlich regelmäßig gestellt. Und mehr als drei Jahre später gibt es immer noch einige große, unbeantwortete Fragen, wenn es um Covid geht. Wir wissen immer noch nicht wirklich, woher dieses spezielle Coronavirus stammt, und unser Verständnis von Long Covid ist bestenfalls lückenhaft. Aber wir wissen, dass es weiterhin Infektionen, Krankheiten – und Todesfälle – verursacht. Lesen Sie die ganze Geschichte.

