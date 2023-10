Die Mehrheit Australiens entscheidet sich gegen eine Reduzierung der Diskriminierung von Aborigines. Liebe hat gegen Hass einfach keine Chance.

Liebe hat keine Chance gegen Hass – nicht in der Politik. Der Versuch von Befürwortern einer stärkeren „Stimme im Parlament“ der australischen Ureinwohner, die Menschen mit rationalen Erklärungen, Geduld und – nach eigenen Angaben – „Liebe“ zu überzeugen, scheiterte am Samstag spektakulär mit dem „Nein“ zum entsprechenden Vorschlag.

Die Kampagne der Gegner, angeführt von der konservativen Koalition unter Oppositionsführer Peter Dutton, war so verheerend negativ, dass sie den Anhängern letztlich den Atem raubte. „Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen kann. Hass zu schüren ist so viel einfacher, als Menschen mit Fakten zu überzeugen“, sagte ein Aktivist unter Tränen. Sie reagierte auf Berichte, dass rassistische Angriffe auf Ureinwohner und Unterstützer des Gesetzentwurfs deutlich zugenommen hätten.

Medienberichten zufolge wurde die Strategie der „Nein“-Seite von Beratern der ultrakonservativen Rechten in den USA umgesetzt, die dem Lager von Donald Trump angehörten. Es ist so einfach wie wirkungsvoll: Die Medien werden seit Monaten mit Halbwahrheiten, Unwahrheiten und sogar nackten Lügen überschwemmt. Etwas bleibt hängen.

Slogans, die Ängste vor Rassismus (gegen Weiße!) zum Ausdruck brachten, vor einer Spaltung der Gesellschaft, vor Landverlust und höheren Steuern und sogar vor „rassistisch begründeten Sonderrechten“ für die Ureinwohner warnten, wurden in den Medien täglich wiedergewonnen – allzu oft , ohne jeglichen Input, der von Journalisten befragt werden könnte. Selbst die absurde Behauptung, dass die Entrechtung und der versuchte Völkermord an indigenen Völkern seit der britischen Invasion im Jahr 1788 keine Auswirkungen auf die heutige Aborigine-Bevölkerung gehabt hätten, wurde kaum kritisiert. Obwohl das Gegenteil der Fall ist: Indigene Menschen sterben im Durchschnitt acht Jahre früher als Nicht-Indigene, sind weniger gebildet, sterben häufiger in Polizeigewahrsam und sind Ziel von Rassismus. Die konservative Politikerin Jacinta Price, selbst Aborigine und eine der wenigen indigenen, aber wichtigen Stimmen der Gegner, behauptete, dass die indigenen Völker der Kolonisierung „Strom und normale Nahrung“ verdankten.

Australier interessieren sich im Allgemeinen nicht sehr für Politik. Wenn es keine Wahl- und Abstimmungspflicht gäbe, würden viele Menschen am Samstag wahrscheinlich lieber zum Rugbyspiel gehen als zur Wahlurne.

Allerdings wäre es falsch, das „Nein“ auf Desinteresse, Naivität oder Leichtgläubigkeit zurückzuführen. 10 Minuten und ein Klick auf Google hätte gezeigt, dass von der „Stimme“ nichts zu befürchten war.

Dennoch folgten Millionen Menschen bewusst dem ebenso einfachen wie wirkungsvollen Schlachtruf der Gegner: „Wer es nicht weiß, stimmt mit Nein“ – Wer nichts (über den Gesetzentwurf) weiß, soll mit Nein stimmen. Dieser Deckmantel der Unwissenheit ermöglichte es vielen, das Monster zu entfesseln, das seit über 200 Jahren tief in der Seele des nicht-indigenen Australiens schlummert: Rassismus und Ablehnung der ersten Bewohner des Kontinents. Oder Gleichgültigkeit. Angesichts ihrer Diskriminierung, ihrer Benachteiligungen und – seit Samstag – ihrer erneuten Hoffnungslosigkeit.