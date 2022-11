Australisches Eishockeyteam schlägt Indien mit 7:4; Geht in einer Fünf-Spiele-Serie mit 2:0 in Führung

Das dominierende Australien besiegte Indien mit 7:4 und geht am Sonntag in der Hockey-Serie mit fünf Spielen im Mate-Stadion mit 2:0 in Führung.

Heimmannschaft, die sich schließlich mit einer dominierenden Leistung durchsetzte, bei der Eddie Ockenden 400 Länderspiele für Australien absolvierte. Dieser Sieg folgt auf den 5:4-Erfolg im ersten Spiel am Samstag und führt damit in der Fünf-Spiele-Serie mit 2:0.

FIFA WM 2022 Punktetabelle | Spielplan der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Ergebnisse der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 | Goldener Schuh der FIFA WM 2022

Tore erzielten Harmanpreet Singh (3., 60.), Hardik Singh (25.) und Raheel Mohammed (36.) für Indien, während Blake Govers (12., 27., 53.), Jack Welch (17., 24.) ′), Jacob Anderson (48.) und Jake Whetton (49.) trafen für die Gastgeber.

Indien startete schnell ins erste Viertel und gewann bereits in der dritten Spielminute eine Elfmeterecke. Der formstarke indische Skipper Harmanpreet Singh, der bei der letzten Ausgabe der FIH Hockey Pro League der beste Torschütze war, war am Ziel, den australischen Torhüter Johan Durst zu schlagen und sein Team mit 1:0 in Führung zu bringen. Australien brauchte ein paar Minuten, um einen frühen Rückschlag zu überwinden, und reagierte darauf erst in der 12. Minute, als sie nach Indiens Fußfoul im Angriffskreis einen PC erhielten.

Blake Govers, der in den letzten drei Minuten zweimal traf und seinem Team am Samstag einen erfolgreichen Start in die Kampagne bescherte, erzielte den Ausgleich über einen gut funktionierenden PC. Das nächste Viertel gehörte den Gastgebern, die die indische Verteidigung unter Druck setzten und drei Tore hintereinander erzielten. Ein Doppelpack von Welch in der 17. und 24. Minute brachte Australien mit 3:1 in Führung. Obwohl der indische Mittelfeldspieler Hardik Singh nach einem geschickten Abfangen ein brillantes Tor erzielte und die Führung in der 25. Minute auf 2: 3 verkürzte, verdoppelte Govers in der 27. Minute ihre Führung auf 4: 2.

EXKLUSIV | Staaten, die sich auf wenige Sportarten konzentrieren und von Unternehmen unterstützt werden, können ein Weg nach vorne sein: Viren Rasquinha

Nach der zehnminütigen Halbzeitpause kehrte India mit einem improvisierten Angriff auf den Platz zurück, was zu einem PC führte. Eine hervorragende Variante sah Mohd Raheel, der nach einem starken Dragflick von Harmanpreet Singh von der rechten Seite des Pfostens abgefälscht wurde. Dieses Tor verschaffte dem indischen Lager eine Atempause und die Führung schrumpfte auf 3:4. Indien tat gut daran, die Heimmannschaft in diesem Viertel am Torerfolg zu hindern, obwohl sie ein paar PCs verschenkte.

Im letzten Viertel kamen die Australier jedoch mit allen Waffen heraus. Sie marodierten die indische Verteidigung mit klinischer Leistung der Stürmerlinie. Anderson traf in der 48. Minute, gefolgt von Whetton in der 49. Minute. Govers ließ Indien keine Chance, sich zu erholen, und erhöhte mit einem bemerkenswerten 7:3 in Führung, als er in der 53. Minute einen Elfmeter verwandelte.

Raheels Bemühungen an vorderster Front führten dazu, dass Indien in den letzten Augenblicken des Spiels einen PC gewann. Nach viermaliger Wiedereroberung des PCs wurde Indien nach einer gefährlichen Spielentscheidung des Schiedsrichters ein Schlag zugesprochen. Harmanpreet verwandelte den Schlag mit Leichtigkeit und beendete das Match mit 7-4.

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten