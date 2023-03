De 40-jarige surfer Blake Johnston vestigde vrijdag een record van 40 uur op het water in een enkele surfsessie, waarmee hij het bestaande record van 30 uur en 11 minuten van de Zuid-Afrikaan Josh Enslin verbrak.

Hij bereed honderden golven en ontweek zwermen kwallen in zijn zoektocht naar het record van 40 uur in Australië.

Blake Johnston zamelde geld in voor een liefdadigheidsinstelling voor geestelijke gezondheidszorg voor jongeren Afbeelding: Jane Dempster/AAP/dpa/foto alliantie

Hoe heeft hij het gedaan?

Blake Johnston begon donderdag om 01.00 uur met surfen op Cronulla Beach in Sydney. Grote schijnwerpers werden gebruikt om het water te verlichten om hem ’s nachts te helpen. Hij kon korte pauzes nemen om te eten en te drinken.

Hij bleef surfen tot vrijdagavond. Johnston reed daarbij meer dan 600 golven.

“Ik heb nog werk te doen. Ik zei 40 uur, dus ik ga het proberen”, zei hij tegen verslaggevers tijdens een van zijn pauzes nadat hij het vorige record van 30 uur had gepasseerd.

“Ik ben behoorlijk gaar, ja, maar we zullen doorzetten.”

De regels van de poging stonden sporadische pauzes van de oceaan toe om zijn ogen te kalmeren met oogdruppels, aan te vullen met snacks en water en zonnebrandcrème op zichzelf aan te brengen.

“Ik drijf mezelf tot het uiterste met mijn avonturen en om mezelf te bewijzen dat ik het waard ben en moeilijke tijden kan doorstaan, en dat is wanneer mijn lessen worden geleerd.”

Stand-by medici controleerden zijn hartslag en bloeddruk voordat hij weer het water in mocht.

Een grote menigte kwam opdagen in Sydney om Johnston aan te moedigen Afbeelding: Jane Dempster/AAP/dpa/foto alliantie

Het risico op onderkoeling was laag met een watertemperatuur van rond de 24 graden Celsius (75 graden Fahrenheit), met maart als een van de warmste periodes van het jaar voor de oceanen op het zuidelijk halfrond en de daaropvolgende warme herfsttemperaturen in Sydney de laatste tijd.

Waarom deed hij dit?

Johnston ondernam deze prestatie om geld in te zamelen voor initiatieven voor geestelijke gezondheid van jongeren in samenwerking met de Chumpy Pullin Foundation.

Hij haalde meer dan AUS $ 330.000 (ongeveer $ 220.000 of € 210.000) op en timede de poging om te markeren dat het 10 jaar geleden was dat zijn vader zelfmoord had gepleegd.

Dit was niet de eerste deelname van Johnston aan een marathontest van menselijk uithoudingsvermogen.

In 2020 rende hij 100 kilometer langs de ruige kustlijn ten zuiden van Sydney, waarbij hij het grootste deel van de tocht op blote voeten aflegde.

dmn (Reuters, AFP)