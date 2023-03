De Australische premier Anthony Albanese sloot zich zondag aan bij duizenden mensen die het WorldPride-festival in Sydney vierden.

Albanezen voegden zich op de laatste dag van het festival bij de menigte en zeiden dat “het de afgelopen 17 dagen een geweldig moment van eenheid was en de diversiteit in de Australische samenleving vierde en ook een boodschap naar de wereld stuurde dat we erdoor verrijkt zijn. “

Het festival, dat elk jaar door verschillende landen wordt georganiseerd, begon op 17 februari. Albanezen werden ook de eerste zittende premier die op 25 februari deelnam aan de iconische jaarlijkse Gay and Lesbian Mardi Gras.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong voegde zich zondag ook bij de menigte bij de Sydney Harbour Bridge en tweette daarna om te zeggen: “Voor degenen die voor ons hebben gevochten en voor degenen die zullen volgen. Happy World Pride.”

Een opmerkelijk blijk van trots

Ongeveer 50.000 mensen, gekleed in kostuums en gedrapeerd in Pride-vlaggen, kwamen naar de beroemde brug om te marcheren voor LGBTQ-rechten.

Organisatoren vroegen zondag tijdens de openingsceremonie mensen om na te denken over LHBTQ-gemeenschappen die in andere landen bang waren voor vervolging, meldde de nationale omroep ABC News.

Australië legaliseerde het homohuwelijk in december 2017. Minstens 67 landen hebben wetten die relaties tussen personen van hetzelfde geslacht strafbaar stellen aldus Human Rights Watch.

Een eerbetoon aan degenen die de weg hebben gebaand

Sharlene Dixon, die vanuit Perth, dat aan de andere kant van de Australische kust ligt, reisde, zei dat ze tot tranen toe geroerd was door de processie van 78ers die de mars leidden.

78ers zijn de deelnemers aan de eerste Syndey Gay and Lesbian Mardi Gras gehouden op 24 juni 1978 en daaropvolgende evenementen.

Albanese tweette om te zeggen: “Het was een eer om degenen te erkennen die hebben gevochten om de mensenrechten te bevorderen, inclusief de 78ers die de mars over de brug leidden.”

De evenementen van het festival besteedden speciale aandacht aan de inheemse LGBTQ-gemeenschappen in Australië.

De WorldPride-website schreef dat “Aboriginals en Torres Strait Islander-mensen uit veel verschillende clans en gemeenschappen in heel Australië komen en in 2023 als één zullen samenkomen om dit te vieren met onze wereldwijde LGBTQIA + -gemeenschap.”

Persbureau Reuters werkte mee aan het rapport.

Bewerkt door: Srinivas Mazumdaru