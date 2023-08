In Australien wächst die Begeisterung für die eigenen Fußballer, die nun ins Halbfinale einziehen. Das geht aus erstaunlichen Statistiken hervor.

Die Welle der Begeisterung hier in Australien über unsere eigene Nationalmannschaft ist mittlerweile so groß, dass weitere Public-Viewing-Möglichkeiten geschaffen wurden. John Graham, Staatssekretär für Arbeit, Tourismus und mehr, hatte angekündigt, dass es vor England gegen Kolumbien eine weitere Gelegenheit geben werde, Australien gegen Frankreich im Olympiapark zu sehen.

Dies ist auch logistisch sinnvoll, da der Komplex etwa eine Stunde Zugfahrt außerhalb der Innenstadt von Sydney liegt, wo sich auch die Fifa-Fanzone befindet. Wenn Sie also ein Ticket für das Spiel in Sydney hatten, aber auch Australien sehen wollten, hätten Sie mit allen anderen in einem sehr engen Zeitfenster abreisen sollen – auch ohne mögliche Verlängerung. Für mich war es auch praktisch, denn die Fifa hatte uns zwar per E-Mail mitgeteilt, dass das Medienzentrum im Stadion früher öffnen würde als ursprünglich geplant, aber so ein Spiel auch anderswo als in einer sehr sterilen Umgebung verfolgen zu können, ist auf jeden Fall ein großes Plus.

Doch die Veranstaltung in Sydney war bei weitem nicht die einzige. Viele Australier hatten Angst, einen ganz besonderen Moment zu verpassen. Essenstermine wurden verschoben oder abgesagt, in den Zeitungen gab es Meinungsbeiträge darüber, warum man ein schlechter Freund sei, wenn man mit der Verschiebung nicht einverstanden sei. Und auch die anderen großen Sportarten haben ihre Anstoßzeiten angepasst.

Beispielsweise verzögerte die AFL, die Fußball nach australischen Regeln spielt, das Heimspiel des Melbourne Football Club gegen Carlton um fünf Minuten, damit die Zuschauer das Spiel vorher auf der Anzeigetafel im MCG verfolgen konnten. Zum AFL-Spiel wurden rund 60.000 Menschen erwartet, sodass die Stadiontore früher geöffnet wurden.

Ausschlag beim Wasserverbrauch

Und die Welle um die Spiele der Matildas wirkt sich auch auf ganz andere Bereiche aus. Ein Sprecher von Melbourne Water gab bekannt, dass es zur Halbzeit des Spiels gegen Dänemark einen deutlichen Schwankung in den Messdaten zum Wasserverbrauch der Stadt gegeben habe – Toilettengang, Kaffeemaschine, keine Sekunde verpassen. Das Achtelfinalspiel gegen Dänemark war bislang die meistgesehene TV-Show in Australien im Jahr 2023.

Rund 2,3 Millionen Menschen verfolgten den 2:0-Sieg über das Team von Pernille Harder. Der diesjährige Rekord wurde jedenfalls am Samstag erneut aufgestellt. Das australische Team besiegte die Damen aus Frankreich in einem dramatischen Elfmeterschießen und steht nun im Halbfinale.

Im Gegensatz zu den meisten anderen WM-Spielen werden die australischen Frauenspiele frei im Fernsehen übertragen, ansonsten liegen die Rechte bei einem Streamingdienstanbieter. Da stellt sich die Frage, wie viel größer und vielfältiger die Begeisterung für diese Weltmeisterschaft im Land sein könnte, wenn alle Spiele so gut zu sehen wären.