Een Australische man brak het wereldrecord langste surfsessie.

Blake Johnston surfte 40 slopende uren op het Cronulla-strand in Sydney.

Het voormalige record voor de langste branding stond op naam van Josh Enslin uit Zuid-Afrika.

De Australiër Blake Johnston heeft vrijdag het wereldrecord voor de langste surfsessie verpulverd door zwermen kwallen te ontwijken om honderden golven te berijden in 40 strafuren.

De 40-jarige voormalige surfprof barstte in tranen uit nadat hij het vorige record van de Zuid-Afrikaan Josh Enslin van 30 uur en 11 minuten had verbroken.

Johnston surfte ’s avonds terug naar de kust onder een daverend applaus van de honderden supporters die zich hadden verzameld op Cronulla Beach in Sydney om te kijken.

Met een zwarte cowboyhoed op en gedrapeerd in een thermische deken, werd hij op de schouders van zijn vrienden van het strand gedragen nadat hij eindelijk zijn surfplank had opgehangen.

Johnston zamelde meer dan Aus $ 200.000 (US $ 133.000) in voor liefdadigheidsinstellingen voor de geestelijke gezondheidszorg, waarmee hij het record op zich nam van 10 jaar sinds het verlies van zijn vader door zelfmoord.

Hij bereed meer dan 700 golven om het record te vestigen en gitzwarte zeeën te trotseren die de thuisbasis zijn van vele soorten haaien.

“Ik heb nog werk te doen. Ik zei 40 uur, dus ik ga het proberen”, zei hij eerder op de dag tegen verslaggevers, nadat hij het vorige record van 30 uur had gepasseerd.

Hij voegde er destijds aan toe:

Ik ben behoorlijk gaar, ja, maar we zullen doorzetten.

Johnston surfte uiteindelijk meer dan 40 uur – hij begon donderdag om 01.00 uur en gebruikte grote schijnwerpers om het water te verlichten – maar zijn officiële recordtijd was niet meteen bekend.

Volgens de regels van de poging mocht hij sporadisch de oceaan verlaten, zodat hij zijn ogen kon kalmeren met oogdruppels, bijtanken met snacks en zich insmeren met zonnebrandcrème.

Doktoren controleerden zijn hartslag en bloeddruk voordat hij weer de deining in rende.

Nu Sydney in de greep is van een kleine hittegolf, schommelt de watertemperatuur rond de zwoele 24 graden Celsius (75F), waardoor het risico op onderkoeling afneemt.

‘Slechts 30 uur’

Johnston was oorspronkelijk van plan om geld in te zamelen door een hardloopwedstrijd van 1000 km aan te pakken, maar besloot te surfen toen hij zag dat het vorige record “slechts” 30 uur was.

“Ik dacht dat ik het gewoon kon doen”, zei hij voor de poging.

Hij zei:

Ik drijf mezelf tot het uiterste met mijn avonturen en om mezelf te bewijzen dat ik het waard ben en moeilijke tijden kan doorstaan, en dat is wanneer mijn lessen worden geleerd.

Hij verwachtte dat geïnfecteerde oren, uitdroging en slaapgebrek zijn lichaam tot het uiterste zouden drijven.

Johnstons broer Ben zei dat ze zich ook hadden voorbereid op de mogelijkheid van een haaienaanval, maar dat het niet iets was dat hen zorgen baarde.

“Ik surfte om twee uur ’s nachts met hem en de lichten gingen echt uit, dus het was pikdonker”, vertelde hij aan de landelijke omroep ABC.

“Er waren daar een heleboel kwallen, dus het was op zijn zachtst gezegd interessant.”

Het is niet de eerste keer dat Johnston deelneemt aan een marathontest van menselijk uithoudingsvermogen.

In 2020 rende hij 100 km langs de ruige kustlijn ten zuiden van Sydney, waarbij hij het overgrote deel van de tocht op blote voeten aflegde.