Australien hat am Samstag einen Vorschlag zur Anerkennung indigener Völker in der Verfassung abgelehnt, was einen großen Rückschlag für die Bemühungen des Landes um eine Versöhnung mit seinen Ureinwohnern darstellt.

Der australische Sender ABC prognostizierte, dass drei Bundesstaaten – New South Wales, Tasmanien und South Australia – mit „Nein“ stimmen würden.

Für ein erfolgreiches Referendum ist es erforderlich, dass mindestens vier der sechs Staaten dafür stimmen und eine nationale Mehrheit vorhanden ist.

Nur wenige Minuten nach der Projektion räumten die Befürworter einer Verfassungsänderung eine Niederlage ein.

Millionen Menschen stimmen in den sechs Bundesstaaten Australiens ab

Die Wahllokale wurden am Samstagabend in fünf der sechs Bundesstaaten Australiens geschlossen, nur in Westaustralien stimmten noch zwei Stunden.

Bis zum Ende des Referendums dürften fast 18 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben haben, da in Australien Wahlpflicht besteht.

Beim Referendum wurden sie aufgefordert, mit „Ja“ oder „Nein“ darüber zu stimmen, ob ein neues indigenes Beratungsgremium – bekannt als „Voice to Parliament“ – eingerichtet werden sollte, das zu Gesetzen konsultiert werden sollte, die Aborigines und Torres-Strait-Insulaner betreffen.

„Für die Australier, die Freundlichkeit zeigen, mit Herz und Kopf denken, wenn sie die Wahlkabine betreten … und mit „Ja“ stimmen, entsteht nichts, kein Preis“, sagte Premierminister Anthony Albanese am Freitag.

Vor der Abstimmung ergaben Umfragen, dass die „Ja“-Stimme bei 40 % liegt, während die „Nein“-Stimme bei 60 % liegt. Referenden sind in Australien schwierig zu verabschieden, da sie für den Erfolg eine Mehrheit der Wähler und einer Mehrheit der Bundesstaaten erfordern.

Bis zu 13 Tage nach Schließung der Wahllokale am Samstag werden rund 2 Millionen Briefstimmen ausgezählt.

Was ist die Stimme zum Parlament?

Indigene Völker machen 3,8 % der australischen Bevölkerung aus.

Befürworter des Voice-Vorschlags glauben, dass die Verankerung eines indigenen Beratungsgremiums in der Verfassung dazu beitragen würde, einige ihrer Probleme anzugehen, darunter eine geringere Lebenserwartung und eine weitaus höhere Inhaftierungsrate.

Die Hauptkampagne gegen den Vorschlag argumentierte, dass die Stimme spalten würde und dass ihre Befugnisse nicht klar definiert seien.

Unterdessen argumentieren einige indigene Gegner, dass der Vorschlag nicht weit genug gehe, und forderten stattdessen einen Vertrag.

Die Aborigines leben seit mindestens 65.000 Jahren in Australien und gelten als eine der ältesten lebenden Kulturen der Welt.

