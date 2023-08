Den Ureinwohnern und Bewohnern der Torres-Strait-Inseln wird mitgeteilt, dass dieser Artikel möglicherweise Bilder, Stimmen und Namen verstorbener Personen enthält.

Am 14. Oktober werden die Australier in einem historischen Referendum darüber abstimmen, ob die Verfassung des Landes geändert werden soll, um die Einrichtung eines neuen Beirats für die Aborigines und die Bewohner der Torres-Strait-Inseln zu ermöglichen.

Das neue Gremium, bekannt als „Stimme des Parlaments“, besteht aus Ureinwohnern und soll dem Bundesparlament unabhängige Empfehlungen zu politischen Maßnahmen geben, die sich auf ihr Leben und ihre Gemeinschaften auswirken.

Bei der Bekanntgabe des Termins für das Referendum am Mittwoch sagte Premierminister Anthony Albanese, die obligatorische Abstimmung werde „jedem Australier die einmalige Chance geben, unser Land zu vereinen und positive Veränderungen herbeizuführen“.

Wer sind die Ureinwohner Australiens?

Es wird angenommen, dass Aborigine- und Torres-Strait-Insulaner-Gruppen, jede mit ihrer eigenen Sprache, Traditionen und Kultur, über 60.000 Jahre lang auf dem australischen Kontinent gelebt haben, bevor die Briten im Jahr 1788 eintrafen.

Die Ureinwohner leben auf dem australischen Festland, auf Tasmanien und auf anderen Inseln, während die Bewohner der Torres-Strait-Inseln auf Inseln zwischen der Spitze des australischen Kap York und Papua-Neuguinea leben.

Als Kolonisatoren Ende des 18. Jahrhunderts Australien für Großbritannien beanspruchten, klassifizierten sie den Kontinent als „terra nullius“ – Land, das niemandem gehörte. Dabei handelte es sich um einen umstrittenen Rechtsgrundsatz, der zur Rechtfertigung von Ansprüchen herangezogen wurde, wonach Gebiete, die nicht bereits unter Souveränität standen oder unter anderem nicht von politischen Organisationen anerkannt waren, die von europäischen Staaten anerkannt wurden, durch Besetzung erworben werden könnten.

Von dort aus begannen britische Siedler, die First Nations auf dem Festland gewaltsam aus ihren traditionellen Heimatländern zu vertreiben. Schätzungsweise mindestens 40.000 indigene Australier verloren in den ersten Jahren der Kolonialisierung aufgrund von Konflikten mit den Briten ihr Leben. Unzählige andere waren neuen und tödlichen Krankheiten ausgesetzt, die in die Kolonie eingeschleppt worden waren.

Es wird angenommen, dass Aborigine- und Torres-Strait-Insulaner-Gruppen seit mehr als 60.000 Jahren auf dem australischen Kontinent leben Bild: Marco Brivio/Zoonar/Picture Alliance

Heute machen Aborigines und Torres-Strait-Insulaner etwa 3,8 % der australischen Bevölkerung oder 984.000 Menschen aus.

Die Ureinwohner der Torres Strait Islander sind mit vielen Nachteilen konfrontiert

Die Gemeinschaften der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner gehören zu den am stärksten benachteiligten Gruppen in Australien.

Die Lebenserwartung der australischen First Nations liegt schätzungsweise etwa acht Jahre unter dem australischen Durchschnitt. Laut offiziellen Daten aus dem Jahr 2021 sind Erwachsene der First Nations 14-mal so häufig inhaftiert wie nicht-indigene Erwachsene. In den Gemeinschaften der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner ist die Arbeitslosenquote sowie der Alkohol- und Drogenmissbrauch ebenfalls höher.

Obwohl die meisten indigenen Völker in ländlichen Städten leben, lebt ein Teil immer noch in sehr abgelegenen Regionen Australiens. Diese Abgeschiedenheit schränkt ihren Zugang zu notwendigen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung und Bildungseinrichtungen ein.

Australien wird wegen Defiziten bei den Rechten der Ureinwohner kritisiert

Australien steht in der Kritik, dass es in Bezug auf die Rechte und das Wohlergehen indigener Völker hinter anderen Industrienationen zurückbleibt.

Die Verfassungen Kanadas und der Vereinigten Staaten erkennen die Stammessouveränität an, und die Verfassung Neuseelands basierte auf dem Vertrag von Waitangi zwischen der britischen Krone und indigenen Maori-Stämmen. Obwohl das australische Menschenrechtsgesetz die Rechte der Aborigines und der Bewohner der Torres-Strait-Inseln in Bezug auf ihr angestammtes Land, ihr kulturelles Erbe, ihre traditionellen Sprachen und Kenntnisse sowie ihre natürlichen Ressourcen anerkennt, wird die Souveränität der Ureinwohner in der australischen Verfassung nicht ausdrücklich anerkannt.

Unterstützer der „Voice to Parliament“ hoffen, dass eine Änderung der Verfassung das Leben der Aborigines und der Bewohner der Torres-Strait-Inseln verbessern wird Bild: WILLIAM WEST/AFP

Trotz der fehlenden verfassungsmäßigen Anerkennung der australischen Ureinwohner hat die Regierung Schritte unternommen, um gegen Kolonialverbrechen vorzugehen. Zu den Bemühungen gehört die Einführung des National Sorry Day, der die historische Misshandlung der Aborigine- und Torres-Strait-Insulaner-Gemeinschaften anerkennt, und eine formelle Entschuldigung des damaligen Premierministers Kevin Rudd im Jahr 2008 für die Zwangsumsiedlung australischer indigener Kinder.

Das Referendum wird zum Teil auch als Anerkennung früherer Verfehlungen und als Anerkennung der australischen Ureinwohner gesehen.

Australische Erwachsene werden bei der Beantwortung dieser Frage zwischen „Ja“ und „Nein“ wählen: „Ein Gesetzesvorschlag: die Verfassung zu ändern, um die Ureinwohner Australiens anzuerkennen, indem eine Stimme der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner geschaffen wird.“ Sind Sie mit dieser vorgeschlagenen Änderung einverstanden? „

Was wird sich durch das Referendum ändern?

Das Referendum vom 14. Oktober geht auf ein Treffen von Anführern der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner im Jahr 2017 in Uluru zurück, einer heiligen Stätte in Zentralaustralien. Die Konferenz startete eine Kampagne namens „Uluru Statement from the Heart“, die darauf abzielt, eine formelle Plattform für australische First Nations zu schaffen, auf der sie sich an Entscheidungen beteiligen können, die ihr Leben beeinflussen.

Für seine Unterstützer ist die „Stimme an das Parlament“ eine Hoffnung, das Leben der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner zu verbessern und ihren Platz und Status in der australischen Geschichte anzuerkennen.

Befürworter der vorgeschlagenen Änderung haben sich in einer Kampagne namens Yes23 zusammengeschlossen und die Öffentlichkeit aufgefordert, für den Vorschlag zu stimmen. Auf der Website der Kampagne heißt es, dass 80 % der australischen First Nations den „The Voice“-Mechanismus unterstützen.

Jüngste Umfragen haben jedoch gezeigt, dass die allgemeine Unterstützung für den Vorschlag abnimmt, da Gegner glauben, dass die „Stimme an das Parlament“ Rechtsstreitigkeiten auslösen und die Australier nach Rassengrenzen spalten könnte, ohne die Nachteile der Aborigines und der Torres-Strait-Insulaner zu verringern.

In Australien benötigen Referenden eine „doppelte Mehrheit“, um erfolgreich zu sein, was bedeutet, dass ihnen die Mehrheit der Wähler auf nationaler Ebene sowie die Mehrheit der Wähler in mindestens vier Bundesstaaten zustimmen muss. Stimmen, die außerhalb der sechs Bundesstaaten Australiens, etwa des Australian Capital Territory oder des Northern Territory, abgegeben werden, werden für die nationale Mehrheit gezählt.

Herausgegeben von: Davis VanOpdorp