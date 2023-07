Tränen, verschüttetes Bier, Hochgefühl, Unglaube und eine erfüllte Fantasie, die nicht allzu lange in der Vergangenheit wie ein Wunschtraum erschien. Das Stadium Australia in Sydney war ein nervöses Wrack der Emotionen, als die Matildas ihre Weltmeisterschaftsreise vor 75.784 in Grün und Gold geschmückten Fans begannen.

Als Steph Catley nach einem gekonnt geschossenen Elfmeter ihre Fäuste in die Luft reckte, atmeten die australischen Fußballfans tief durch und brachen in ein gemeinsames Gebrüll aus.

Es war eine Rekordkulisse für ein Frauenfußballspiel in Australien, die den bisherigen Rekord von 50.629 Zuschauern, der nur eine Woche zuvor aufgestellt worden war, deutlich übertraf. Und der 1:0-Sieg über Irland sorgte dafür, dass diese Fans mit lebenslangen Erinnerungen nach Hause gingen.

Hoch und stolz wehte über den Sporthelden des Landes die Flagge der australischen Aborigines, die die ursprünglichen Hüter dieses Landes repräsentierte. Und an den Ständen waren Australier mit unterschiedlichem Migrationshintergrund vertreten, deren Vielfalt zum Aufbau einer modernen Nation beigetragen hat.

Für die aufstrebende Stürmerstarin Mary Fowler, die irische und papua-neuguineische Wurzeln hat, ist es ein stolzer Moment, der Welt die multikulturelle Gesellschaft zu zeigen.

„Australien ist in dieser Hinsicht etwas ganz Besonderes. Es war schön, heute Abend auf das Feld zu gehen und das Australien-Trikot zu tragen, aber auch ein Land kennenzulernen, dem ich mich sehr verbunden fühle“, sagte sie nach dem Spiel der DW.

„Es ist eine aufregende Zeit für den Fußball“

Dieser Abend war natürlich für alle Fußballfans, unabhängig von ihrer Herkunft, ein Moment, in dem sie lange auf sich warten ließen, den Ruhm zu genießen. Ruhm, der nicht leicht zu erlangen ist und der unzähligen Pionieren zu verdanken ist, die das Spiel trotz all des Spottes liebten.

Der ehemalige Herren-Nationalspieler Johnny Warren war vielleicht der größte Befürworter, Pionier und Fan des australischen Fußballs. Er glaubte fest daran, dass der Fußball eines Tages in Australien die Oberhand gewinnen würde, und sagte bekanntlich, er wolle sein Vermächtnis so gestalten: „Ich habe es dir gesagt.“

„Wir haben immer geglaubt, dass Fußball in Australien so sein könnte“, sagte Mittelfeldspielerin Katrina Gorry, nachdem sie nach Warrens ikonischen Worten gefragt wurde. „Es braucht leider immer Zeit, aber ich denke, wir konnten in Australien zeigen, was wir wirklich haben. Es ist eine aufregende Zeit für den Fußball.“

Das Spiel wird vielleicht nie den von Warren vorhergesagten Höhepunkt erreichen, aber die Ausrichtung des größten Fußballereignisses ist eine riesige Chance, das Spiel weiterzuentwickeln.

„Die kommenden Generationen werden nicht die gleichen Kämpfe führen müssen wie wir“, fügte Gorry hinzu. „Und hoffentlich können wir ihnen den Weg ebnen und den Fußball in Australien für immer verändern.“

75.000 Zuschauer zählten in Sydney Fans jeden Alters. Bild: Peter Dovgan/Uk Sports Pics Ltd/IMAGO

„So etwas haben wir seit den Olympischen Spielen nicht mehr gesehen“

Der australische Fußball hatte noch nie einen leichten Lauf. Von der Verspottung als Spiel für Frauen, Einwanderer und Homosexuelle bis hin zu den Matildas von 1999, die nackt posieren mussten, um Geld zu sammeln, war es ein ständiger Kampf um Relevanz.

Mit einer Bevölkerung von nur 25 Millionen ist Australien ein gesättigter Sportmarkt und es gibt traditionell vier große Sportarten: Cricket, AFL/Aussie Rules, Rugby League und Rugby Union. Fußball steht an fünfter Stelle in der Hackordnung.

„Es ist ziemlich wild, wenn man darüber nachdenkt, wie weit es schon gekommen ist. Es ist einfach so schön zu sehen, dass die Australier diesen Kodex wirklich unterstützen“, sagte Matildas-Fan Fiona.

„So etwas haben wir seit den Olympischen Spielen nicht mehr gesehen, es ist episch“, fügte sein Mitfan Ash hinzu.

„Ich bin mit dem Bus hierher gefahren und habe gesehen, dass er zu drei Vierteln mit Mädchen und Frauen besetzt ist. Das ist auch einfach cool. Das Spiel ist so technisch und hat trotz der fehlenden Finanzierung so weit gekommen.“

Aus diesem Grund stehen die Matildas unter großem Druck, bei dem Turnier einen guten Lauf hinzulegen. Wenn sie inmitten des Hypes auftreten können, wird das Publikum bleiben und die Landesregierungen könnten davon überzeugt werden, mehr Mittel in die Entwicklung des Spiels in Australien zu stecken.

Steph Catley, Kapitänin in Abwesenheit von Sam Kerr, erzielte ihr erstes WM-Tor – den Siegtreffer – per Elfmeter. Bild: Noe Llamas/SPP/IMAGO

Australien siegt in Abwesenheit von Kerr

Auf dem Spielfeld reichte die Leistung in der ersten Halbzeit gegen Irland nicht wirklich weit genug, um dem Hype gerecht zu werden. Bei einer verhaltenen Angelegenheit fehlte das Flair des verletzten Superstars Sam Kerr, auch wenn ihr Ersatz Fowler Einblicke in magische Beinarbeit zeigte.

Doch in der zweiten Halbzeit übernahmen die Matildas das Drehbuch und Steph Catley raste davon, nachdem er in der 52. Minute den entscheidenden Elfmeter verwandelt hatte. Ihre Teamkameraden strömten hinter ihr her, die Bank war am äußersten Rand der Seitenlinie aufgestellt und die Menge erwachte aus ihrem Schlaf.

Ein Tor genügte, obwohl Irland den Matildas in den letzten 15 Minuten noch einige gefährliche Abwehrversuche abwehrte und Torhüter Mackenzie Arnold den entscheidenden entscheidenden Stopp parierte.

Der einzige Wermutstropfen für Australien war das Fehlen des verletzten Starspielers Sam Kerr, der die ersten beiden Spiele verpassen wird. Bild: DAN HIMBRECHTS/AAP/IMAGO

Der Schwung ist entscheidend, denn Matildas strebt einen Traumlauf an

Die Begeisterung in Australien ist groß, eine Million Tickets wurden in 35 Spielen verkauft und fast jedes Spiel weist auf der offiziellen Ticketing-Website der FIFA eine „geringe Verfügbarkeit“ auf.

Zusammen mit den 300.000 in Neuseeland verkauften Tickets liegt das Ziel von 1,5 Millionen in greifbarer Nähe, was den aktuellen Rekord der Weltmeisterschaft 1999 in den USA übertreffen würde.

„Ich hätte nicht gedacht, dass Fußball so viele Fans hat“, sagte Gorry. „Aber wir haben eine Show abgeliefert und im Laufe der Jahre immer mehr Unterstützer mitgebracht.“

Für junge Mädchen und Jungen könnte die Möglichkeit, die besten Fußballer der Welt in ihrem eigenen Hinterhof zu beobachten, die Landschaft verändern.

„Es ist wirklich wichtig, Mädchen für den Sport zu begeistern und zu vermitteln“, sagte Emere Bell, die Jugendmannschaften an der Central Coast trainiert.

„Es ist unglaublich für sie, die größten Stars der Welt hier sehen zu können. Die Weltmeisterschaft hier, in Down Under und in Neuseeland zu sehen, ist einfach unwirklich.“

Das Fußballfest wird noch einen Monat andauern, denn die besten Spieler der Welt sind bei diesem Turnier in Australien zu Hause. Die Hoffnung besteht nun darin, dass die Begeisterung anhält, wenn alles vorbei ist. Wenn die Matildas die Trophäe in die Höhe stemmen können, wäre das ein leichter Verkauf.