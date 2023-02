Australien – Verteidigungsministerium entfernt Kameras „Made in China“

Australien will keine „Made in China“-Kameras mehr in Regierungsbehörden. (imago/ITAR-TASS)

Das sagte Ressortleiterin Marles dem Sender ABC. Laut einem Bericht der Zeitung The Australian ergab eine Untersuchung, dass Kameras und Sicherheitsausrüstung der Firmen Hikvision und Dahua in fast allen Ministerien zu finden sind. Beide Unternehmen sind teilweise im Besitz der chinesischen Führung. Insgesamt gibt es mehr als 900 Kameras, Gegensprechanlagen, elektronische Zutrittssysteme und Videorecorder. Im November beschloss Großbritannien, die Installation chinesischer Kameras in sensiblen Gebäuden einzustellen, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten.

Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking sagte, Australiens Handeln beruhe auf einem fairen Umfeld für chinesische Unternehmen im Land.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Deutschlandfunk ausgestrahlt.