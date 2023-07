Australien und die Vereinigten Staaten haben am Samstag während der Kriegsspiele Präzisionsraketenangriffe geprobt.

Es kommt zu einer Zeit, in der Australien seine Militärstrategie überarbeitet und sich auf Feuerkraft über große Entfernungen konzentriert, um zu verhindern, dass potenzielle Gegner wie China zu nahe kommen.

Der Major der australischen Armee, Tony Purdy, sagte, die in den USA hergestellten HIMARS-Raketen, die während der Übung eingesetzt wurden, würden „für eine erhebliche Leistungssteigerung“ und die dringend benötigte „Präzision auf große Distanz“ sorgen.

Die Übungen mit scharfer Munition sind Teil der zweiwöchigen gemeinsamen Militärübung Talisman Sabre.

Ausländische Truppen in Australien für Kriegsspiele

Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat die alle zwei Jahre stattfindende Militärübung ihren Umfang ausgeweitet und umfasst nun auch Militärpartner und Beobachter aus zahlreichen Ländern der indopazifischen Region.

Mehr als 30.000 Soldaten und Teilnehmer aus 13 Ländern werden in den nächsten zwei Wochen an den Kriegsspielen teilnehmen.

An den Militärübungen nehmen neben Australien und den USA auch Streitkräfte aus Japan, Kanada, Fidschi, Frankreich, Deutschland, Indonesien, Japan, Neuseeland, Papua-Neuguinea, der Republik Korea, Tonga und Großbritannien teil.

„Die wichtigste Botschaft, die China aus dieser Übung und allem, was unsere Verbündeten und Partner gemeinsam tun, mitnehmen kann, ist, dass uns die Grundwerte unserer vielen Nationen sehr verbunden sind“, sagte US-Marineminister Carlos Del Toro zu Beginn der Übungen am Freitag.

Generalleutnant Greg Bilton, Australiens Chef für gemeinsame Operationen, sagte Reportern, dass während der Vorbereitungen für die Militärübungen ein chinesisches Spionageschiff vor der Nordostküste Australiens gesichtet worden sei.

Die US-Marine begrüßt die von Australien entworfene USS Canberra

Deutschland und Indonesien gehören zu den Ländern, die zum ersten Mal an Talisman Sabre teilnehmen.

Im Rahmen der Kriegsspiele startete die japanische Bodenselbstverteidigungsstreitmacht am Samstag eine Boden-Schiffs-Rakete vor der Ostküste Australiens.

Das australische Verteidigungsministerium sagte, die Übung sei „das erste Mal, dass die JGSDF die Fähigkeit in Australien getestet hat“.

Außerdem hat die US-Marine am Samstag ihr erstes Kriegsschiff in einem ausländischen Hafen in Dienst gestellt.

Die USS Canberra wurde offiziell in die aktive Flotte der US-Marine aufgenommen, nachdem sie im Rahmen einer Zeremonie auf einem australischen Marinestützpunkt im Hafen von Sydney in Dienst gestellt wurde.

Die Vereinigten Staaten haben zum ersten Mal ein Kriegsschiff in einem ausländischen Hafen in Dienst gestellt Bild: Julie Ann Ripley/Planetpix/Zumapress/Picture Alliance

„Die Australier können stolz darauf sein, dass dieses Schiff, das in Westaustralien von der örtlichen Industrie entworfen und nach der HMAS Canberra benannt wurde, hier zum ersten Mal in der Geschichte der US-Marine in Dienst gestellt wird“, sagte der australische Verteidigungsminister Richard Marles.

lo/dj (AFP, Reuters)