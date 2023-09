Australien und die Philippinen intensivierten am Freitag ihre Beziehungen angesichts der Befürchtungen über Chinas wachsende Macht in der indopazifischen Region.

Der australische Premierminister Anthony Albanese besuchte Manila zu einem Treffen mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos.

Die beiden Staats- und Regierungschefs unterzeichneten ein strategisches Partnerschaftsabkommen, in dem Australien und die Philippinen ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie Sicherheit und Klimawandel verbessern würden.

Marcos bezeichnet Beziehungen zu Australien als „furchtbar wichtig“

„Australien arbeitet mit unseren Partnern, einschließlich den Philippinen, zusammen, um eine Region zu schaffen, in der die Souveränität gewahrt bleibt“, sagte Albanese während einer Medienbesprechung mit Marcos.

Marcos begrüßte die Beziehungen zwischen den beiden Ländern als „furchtbar wichtig“ und lobte Albaneses „starke Unterstützung“ für die Philippinen.

China beansprucht derzeit unter Verstoß gegen das Völkerrecht das gesamte Südchinesische Meer als sein eigenes Territorium. Die Philippinen, Vietnam, Malaysia und Brunei haben alle die Souveränität über Teile des Meeres beansprucht.

Marcos hat sich verpflichtet, das philippinische Territorium in der Region zu schützen und strebt in dieser Angelegenheit eine engere Zusammenarbeit mit seinen Verbündeten an.

„Freunde wie Sie und Partner wie Sie zu haben, insbesondere zu diesem Thema, ist sehr erfreulich und ermutigt uns, diesen Weg weiterzugehen“, sagte Marcos während des Treffens mit Albanese mit Blick auf den Seestreit.

China behindert philippinische Nachschubmission in umstrittener Region

Die Philippinen gaben an, dass China seine Schiffe im Südchinesischen Meer häufig belästigt.

Die BRP Sierra Madre, die aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, hat philippinische Marinesoldaten an Bord und ist am umstrittenen Second Thomas Shoal stationiert Bild: TED ALJIBE/AFP

Chinas Küstenwache teilte am Freitag mit, dass sie philippinische Boote verfolgt habe, die an einer Versorgungsmission für ein auf Grund liegendes Kriegsschiff in der Region beteiligt waren, das als provisorische Militärbasis für Manila am Second Thomas Shoal dient.

China hält die Landung des Kriegsschiffs für illegal und beansprucht das Second Thomas Shoal als sein eigenes Territorium.

Die Philippinen verurteilten am Freitag „illegale, aggressive und destabilisierende“ Aktionen der chinesischen Küstenwache und sagten, ihre Nachschubmission für das gestrandete Kriegsschiff sei „legitim“.

Australien unterstützt Urteil, das Pekings Ansprüche auf das Südchinesische Meer für ungültig erklärt

Ein Schiedsgericht entschied 2016, dass viele der weitreichenden Ansprüche Pekings auf Seegebiete im Südchinesischen Meer ungültig seien. China weigerte sich, das Urteil anzuerkennen.

„Australien unterstützt den Schiedsspruch des Südchinesischen Meeres von 2016. Der ist endgültig und bindend. Und es ist wichtig, dass er auch in Zukunft aufrechterhalten wird“, sagte Albanese auf seiner Manila-Reise.

Albanese ist der erste australische Staatschef seit 20 Jahren, der die Philippinen besucht. Die Entscheidung von Ferdinand Marcos, sich westlichen Ländern wie Australien anzunähern, ist eine Kehrtwende gegenüber seinem Vorgänger Rodrigo Duterte, der starke Sicherheitsbeziehungen zu China anstrebte.

wd/sms (Reuters, AFP)