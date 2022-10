Australien stellt zusätzliche Mittel für die Ukraine bereit — RT World News

Waffen und andere Militärhilfe im Wert von Hunderten von Millionen wurden in das neue Budget aufgenommen

Die australische Regierung hat 213,3 Millionen AUD (136 Millionen US-Dollar) an zusätzlichen Ausgaben für die Hilfe für die Ukraine in den nächsten fünf Jahren vorgesehen. Die Finanzierung ist Teil des neuen Bundeshaushalts, der am Dienstag bekannt gegeben wurde.

Das meiste Geld soll für Militärhilfe ausgegeben werden, darunter Bushmaster-Panzerfahrzeuge und andere Waffensysteme, die Canberra über zwei Jahre nach Kiew liefern will. Die Labour-Regierung von Premierminister Anthony Albanese stellte für diesen Zweck 185,6 Millionen AUD (118 Millionen US-Dollar) bereit.

Der Rest des Geldes wird für die Bereitstellung von Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung für die 6.500 ukrainischen Staatsangehörigen verwendet, denen vorübergehend Schutz in Australien gewährt wurde, die Unterstützung der ukrainischen Grenzschutzbeamten bei der Cybersicherheit und die Unterstützung der im pazifischen Land lebenden Ukrainer bei der Integration in die Gesellschaft.

Australiens Verteidigungsausgaben werden in diesem Jahr um 8 % steigen, hauptsächlich aufgrund einer Fortsetzung der Politik von Albaneses Vorgänger, dem liberalen Premierminister Scott Morrison.

Die Regierung von Morrison kündigte Pläne an, Anfang April 20 Bushmaster Protected Mobility Vehicles auszuliefern, und berief sich dabei auf einen Antrag des ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky an das nationale Parlament.

WEITERLESEN:

Polen will ukrainisches Flüchtlingsgesetz verschärfen

Albanese versprach, die Ukraine bei seinem Besuch in Kiew im Juli weiter zu bewaffnen. Die Regierung Australiens nannte sich einst selbst „der größte Nicht-NATO-Beitragszahler“ der Militärhilfe für die Ukraine, änderte aber später die Formulierung in „einer der größten,“ unter Berufung auf Schwierigkeiten bei der Verfolgung und Messung der Unterstützung durch verschiedene Parteien.

Ein vom Kiewer Institut für Weltwirtschaft durchgeführter Hilfstracker stuft Australien in Bezug auf die Gesamthilfe auf Platz 10 ein, wenn die EU-Institutionen ausgeschlossen werden, oder auf Platz 12, wenn nur Waffen und Geld für Militärausgaben berücksichtigt werden.