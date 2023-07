Der australische Premierminister Anthony Albanese sagte am Montag, dass Überwachungsflugzeuge der Royal Australian Air Force nach Deutschland entsandt würden, um die Ukraine zu unterstützen.

Albanese sagte, die Flugzeuge, die nicht in den ukrainischen, russischen oder weißrussischen Luftraum eindringen werden, sollten dazu beitragen, den Fluss militärischer und humanitärer Hilfe für das Land sicherzustellen.

Was wir über die Flugzeuge wissen

Auf einer Pressekonferenz in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz sagte Albanese, dass der sechsmonatige Einsatz des E-7A Wedgetail-Flugzeugs bis zu 100 australische Boden- und Hilfskräfte umfassen werde.

Wedgetails verfügen über ein weitreichendes Überwachungsradar und Datenkommunikation, die einen umfassenden Überblick über das Schlachtfeld bieten und das Situationsbewusstsein verbessern.

Die Flugzeuge können als Kommando- und Kontrollplattformen fungieren und die Operationen befreundeter Streitkräfte koordinieren und leiten.

„Dieser Beitrag ist sehr bedeutsam, sowohl für das, was er bewirken wird, als auch für das, was er symbolisiert, nämlich die Verpflichtung Australiens, alles zu tun, was wir können, um die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen“, die die Unterstützung des Landes für die Ukraine maximieren werden.

Das Flugzeug wurde unter anderem bei der Suche nach Trümmern des vermissten Malaysia-Airlines-Fluges MH370 eingesetzt.

Deutsche Fahrzeuge für Deutschland

Während seines Aufenthalts in Berlin nahm der australische Premierminister auch an der Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung zur Lieferung von mehr als 100 in Australien hergestellten bewaffneten Boxer-Transportern nach Deutschland teil.

Die Vereinbarung, eines der größten Rüstungsexportabkommen Canberras im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar (910 Millionen Euro) für die australische Wirtschaft, sieht den Export deutscher Militärtechnologie zurück nach Deutschland vor.

Der Krieg in der Ukraine zwingt die europäischen Nationen dazu, ihre Vorräte an militärischer Ausrüstung aufzufüllen.

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat im März dieses Jahres mit der Produktion des Kampfaufklärers im Nordosten von Queensland begonnen.

Albanese wird sich den NATO-Staats- und Regierungschefs auf einem Gipfeltreffen in der litauischen Hauptstadt Vilnius anschließen, zu dem Australien als einer der indopazifischen Vier-Partner des Bündnisses neben Japan, Neuseeland und Südkorea eingeladen wurde.

rc/ab (dpa, Reuters)