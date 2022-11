Australien: Massive Überschwemmungen in New South Wales

Stand: 15.11.2022 15:07 Uhr

Im australischen Bundesstaat New South Wales haben Überschwemmungen seit dem Wochenende in mehreren Gemeinden große Schäden angerichtet. Im Kampf gegen die Wassermassen holt sich Australien internationale Hilfe.

Heftige Regenfälle sorgen seit Monaten für Überschwemmungen an der Ostküste Australiens. Vor allem New South Wales bereitet sich nun auf die „größte Flutkatastrophe in der Geschichte des Staates“ vor, wie der australische Fernsehsender ABC berichtet.

Die Überschwemmungen haben in mehreren Gemeinden bereits großflächige Zerstörungen angerichtet: Westlich der Millionenmetropole Sydney mussten bislang mehr als 200 Menschen gerettet werden. Viele hatten sich vor den Wassermassen auf ihren Dächern gerettet. ABC gab an, allein in den letzten 24 Stunden etwa 900 Notrufe erhalten zu haben.

Wegen der schnell ansteigenden Wassermassen wurden Medienberichten zufolge bereits mehr als 1.000 Einwohner des Bundesstaates in Sicherheit gebracht. Auch in der Gemeinde Forbes am Lachlan River wurden die dort lebenden Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser unverzüglich zu verlassen. Dies ist das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass die Gemeinde von verheerenden Überschwemmungen heimgesucht wurde.

Suchaktion nach zwei vermissten Personen

Zwei Personen werden derzeit im Zusammenhang mit dem Hochwasser vermisst: Medienberichten zufolge soll es sich um einen 85-jährigen Mann und eine 60-jährige Frau aus Eugowra handeln. Sie werden derzeit gesucht.

Die Stadt wurde vor allem am Sonntag und Montag von den Überschwemmungen heimgesucht, die ersten Bewohner kehren nun in ihre teilweise schwer beschädigten Häuser zurück.

Selbst der Wyangala-Staudamm oberhalb des Lachlan-Flusses kann die großen Wassermengen nicht mehr halten. Der Damm liegt etwa 320 Kilometer von Sydney entfernt. Allein am Montag stürzten 230.000 Megaliter vom Damm in den Fluss, wie der Fernsehsender ABC berichtete.

Internationale Unterstützung im Kampf gegen Hochwasser

Im Kampf gegen die Überschwemmungen erhält Australien Unterstützung von Einsatzkräften und Freiwilligen aus mehreren Ländern, darunter Neuseeland, Singapur und die USA. Dominic Perrottet, Premierminister von New South Wales, bedankte sich bei den eingetroffenen Helfern: