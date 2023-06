Australien kam zurück und landete den ersten Schlag in den Ashes, als Pat Cummins seine Mannschaft mit zwei Wickets in Edgbaston zum Sieg führte.

Um sich für das Jahr 2005 zu revanchieren, gelang Australien in einer verregneten Woche in Birmingham mit dem Rücken zur Wand eine späte Rallye, um England den Sieg zu entreißen.

6 Der australische Kapitän Cummins erwies sich als absolut großartig, als er sein Land allen Widrigkeiten zum Trotz zum Sieg führte

6 Stokes musste in Edgbaston mit ansehen, wie ihm der Sieg entging Bildnachweis: Getty

Der entscheidende Moment kam, als Kapitän Cummins Joe Root 14 Runs lang über den Tisch schlug, während England Blut roch.

Und er und Nathan Lyon lieferten bei diesen Bedingungen einfach überragende Schläge ab, während Stokes und Co. keine Ideen mehr hatten, wie sie sie herausholen könnten.

Nur noch zwei Wickets vor Schluss haben sich Cummins und Lyon, die die ganze Woche über mit dem Ball die Hauptrolle gespielt haben, in die australische Folklore eingebrannt.

Ihre Partnerschaft von 55 Läufen brachte Australien über die Ziellinie und löste wilde Feierlichkeiten in der grün-goldenen Kohorte des Edgbaston-Stadions sowie im Aussie-Pavillon aus.

Bazball ist da und erobert die Nation im Sturm, eine aggressive Form des Cricket ohne seine Feinheiten – die Spreu mit dem Weizen und die Schläge mit der anderen.

Und das bedeutet, auch bei einer Niederlage an dem Plan festzuhalten, denn er kann zu unvergleichlichen sportlichen Momenten führen, die zu Ergebnissen führen.

Aber gegen Australien, die wohl beste Mannschaft der Welt, kann jeder Fehler ausgenutzt werden – und genau das passierte in der zweiten Tageshälfte am Dienstag.

Ben Stokes ließ etwas fallen, was ein außergewöhnlicher Fang gewesen wäre, Root ließ sogar einen Fang direkt vom Wicket auf ihn fallen und es war eine echte Horrorshow, als Zak Crawley eine Grenze stoppte, nur um den Halt zu verlieren und trotzdem vier Runs aufzugeben.

6 Cummins hat sich vielleicht gerade in die australische Geschichte eingebrannt

6 Cummins hat mit dem Schläger eine unglaubliche Show abgeliefert Bildnachweis: Getty

Als der neue Ball tatsächlich eintraf, änderte das kaum etwas an der Dynamik, die sich drastisch zu Gunsten der Australier verlagert hatte.

Als die Uhr über 19:00 Uhr tickte und die Ampel knapp wurde, brauchte Australien acht Overs vor Schluss nur noch 12, um zu gewinnen.

Zu jedem anderen Zeitpunkt würde das auf einen leichten Sieg hindeuten, aber es war alles andere als das, da die Ashes weiterhin dramatische Momente bieten.

Im Laufe der Woche gab es wilde Momente wie die Entscheidung von Stokes, frühzeitig zu deklarieren, mehrere fallengelassene Fänge von Jonny Bairstow und die Möglichkeit, den neuen Ball zurückzuhalten.

Aber es gab auch brillante Momente aus England, wie Roots Schlag- und Bowlingpartie, Ollie Robinsons massige Figur, die in den australischen Reihen Panik auslöste, und sogar Harry Brook, der ein Over bekam.

Allerdings erwiesen sich Cummins und Co im Laufe der Woche als einfach zu gut – insbesondere Usman Khawaja, der die meisten australischen Innings in der Sonne verbrachte und insgesamt 205 Punkte erzielte.

England hatte Australien eine Zielvorgabe von 281 gegeben, um den ersten Test zu gewinnen – unheimlich nahe an der Zahl von 282 im Jahr 2005 auf dem gleichen Boden, wo die Gäste nur um zwei Runs zurückblieben.

Das brachte die Mannschaft von Michael Vaughn zum Sieg, aber die Geschichte konnte sich nicht wiederholen.

6 England scheiterte in einem grausamen, aber unglaublichen Test Bildnachweis: PA

6 Der fünftägige Test fand am Dienstag ein dramatisches Ende Bildnachweis: Getty

Australien hatte den ganzen Tag über an der Gesamtwertung gespart, während es am Hollies-Stand immer stiller wurde und die Spannung spürbare Ausmaße erreichte.

Moeen Ali, der früher am Tag Travis Head übernommen hatte, hatte große Beschwerden, aber sein Wechsel zu Root erwies sich als brillante Entscheidung.

Der frühere englische Kapitän, so oft der Held am Schläger, reduzierte Australiens Run-Rate auf knapp zwei pro Over, um ihrem Angriff die Schärfe zu nehmen, bevor er Alex Carey mit einem fantastischen Fang aus seinem eigenen Korb besiegte.

Dieses Wicket kam fast unmittelbar nachdem Stokes sich gegen die Annahme des neuen Balls entschieden hatte, eine Entscheidung, die sich letztendlich erneut als entscheidend erwies.

Und diese Entscheidung wandelte sich von Wunder zu Verwirrung, als Stokes mit dem alten Ball weitermachte und den Australiern Selbstvertrauen gab, als die Sonne unterzugehen begann.

Stuart Broad holte sich drei Wickets in Marcus Labuschagne, Steve Smith und Scott Boland, wobei Letzterer früh am Tag kam, um das Tempo an einem außergewöhnlichen Ashes-Cricket-Tag vorzugeben.

Und Ollie Robinsons trügerischer langsamer Ball vernichtete Cameron Green zu einem Zeitpunkt, als Australien den Sieg in einem Spiel witterte, das häufiger hin und her schwang als das angeschlagene Edgbaston-Wicket.

Sollten sich die nächsten vier Tests als halb so dramatisch erweisen, wird dies eine Ashes-Serie sein, an die man sich noch viele Jahre erinnern wird.